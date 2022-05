Sevilla presiona para que el paso del río de la SE-40 se haga con túnel

Profesionales de la ingeniería, de la sociedad civil y de las administraciones se han unido con la determinación de presionar con firmeza al Ministerio de Transportes a que resuelva de inmediato el paso del río de la SE-40 con la solución que se aprobó y adjudicó en origen: los túneles de 2009.

Estos profesionales señalan que hacer los túneles es la opción más rápida, ya que solo requeriría de un modificado del proyecto adjudicado, y que el Ministerio puede perfectamente dar marcha atrás a su decisión de rescindir el contrato original, dado que aún no ha firmado con las constructoras la indemnización que supone anular la adjudicación.

La reunión se celebró este jueves en la Caja Rural de la Magdalena con el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, y el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, por la consejería de Fomento de la Junta. De la demarcación territorial del Colegio de Ingenieros de Sevilla asistió su representante, Abraham Carrascosa. De los constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) acudió su gerente, el ingeniero de caminos Juan Aguilera. El Ayuntamiento de Coria del Río estuvo representado por el delegado de Turismo, Antonio Bizcocho. Y, por parte de la sociedad civil, Vicente Sales, promotor de la Plataforma A-49 que logró en su día que la administración terminara esta carretera inacabada.

Desde Gaesco, Juan Aguilera insistió en que los túneles se adjudicaron hace más de una década “con todos los informes favorables: geotécnicos, hidráulicos, declaración de impacto ambiental e información pública limpia, sin ninguna objeción, por lo que la obra podría empezar de forma inmediata”.

Aguilera reiteró que el puente se desaconsejó en el informe de impacto ambiental y sería un “espantapájaros”, y que no se sostienen las razones para defender su construcción con los 10 perjuicios que generaría: afectaría a la operativa de la base militar del Copero y a la seguridad establecida por el Ministerio de Defensa, al Puerto y a todo el territorio, además de generar una gran polución y ruido.

Abraham Carrascosa, del Colegio de ingenieros, planteó que es más rápido hacer un modificado del proyecto original en el plazo de un año que corrija los problemas que surgieron en la obra, ya que, al día siguiente de aprobarse este modificado, podrían reanudarse las obras.

Carrascosa abundó en que optar por un puente supone “comenzar de cero y rescindir los contratos en vigor”. “La solución más rápida son los túneles y por eso debe luchar esta ciudad. Para ello hemos de unirnos las empresas y profesionales con la ciudadanía. Sin duda el coste de no hacer nada y seguir dando patada adelante a este problema supera el coste de ejecución de los túneles. Y en esta ciudad estamos muy acostumbrados a que no se haga nada”, dijo.

Desde el Ayuntamiento de Coria, el edil Bizcocho rechazó un gigantesco puente que ahogaría al municipio, que quedaría por debajo. “Sevilla y los sevillanos no pueden conformarse con lo que le dan”, se quejó.

El viceconsejero Muñoz-Atanet lamentó que la población sevillana está callada y no reacciona “al maltrato histórico que sufre en movilidad”. Destacó que el Ministerio pone excusas técnicas para no hacer los túneles, cuando lo cierto es que no quiere gastarse dinero en estos. Y señaló el alto coste que soporta Sevilla por el retraso de la SE-40 en el paso del río, ya que “Sevilla está asfixiada por la SE-30”.

Vicente Sales incidió en la gravedad de que el Ministerio quiera hacer un puente, pese a las afecciones que causa a Defensa.