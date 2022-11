"Vendimos todos los décimos del 20182, el número que anunció Luis el Oráculo, en un día"

Llega la Lotería de Navidad 2022. El día 22 está cada vez más cerca, y los que no tienen un número preestablecido que siempre juegan, se aferran a cualquier corazonada o cualquier indicación que les pueda llegar y les resulte atractivo. En este sentido, la predicción que hizo Luis El Oráculo ha hecho que el número se compre en masa y se agote en las dos administraciones que lo vendían. Eran dos, Lotería Barcala, de Mollerussa en Lleida, y la Administración número 89 de Valencia.

Entre las 2 administraciones loteras se vendieron 180 series, que se traducen en 1800 décimos. Si multiplicamos el valor de cada décimo, 20 euros, por esos 1800 décimos tenemos que en total se han invertido 36.000 euros en arrasar con el número predicho por Luis el Oráculo.

Marta Barcala, lotera de Lotería Barcala, indica a este periódico que en su administración se han vendido un total de 105 series, esto es, 1050 décimos. Indica que el resto, hasta los 180, se han vendido en el otro punto de venta de Valencia.

Aclara además que varios números de los de su administración fueron vendidos también en un bar y una asociación de vecinos de la localidad leridana.

Marta Barcala explica cómo fue el lunes siguiente (el vídeo salió un viernes) al llegar a su administración: "El teléfono empezó a sonar y ya no paró". Barcala comenta que "al principio a la gente le costaba decir que es que habían visto el número en Tik Tok" y añade que empezaron a investigar cuando tras varias llamadas procurando el número.

Buscaron en internet y ya vieron qué es lo que estaba pasando: "No teníamos Tik Tok en esos momentos, y no sabíamos tampoco nada de que Luis El Oráculo había hecho su predicción con ese número".

Barcala comenta cómo se agotó el número: "ese mismo lunes se agotó, llamaron gente de diferentes puntos de España, y hasta de españoles residentes en Alemania a los que les había llegado el eco de la notica".

Lotería Barcala ha tenido que emitir una imagen en sus redes sociales en las que alerta de que ya no hay números a la venta. El teléfono de la administración se ha colapsado y no pueden ni recibir llamadas. Marta Barcala lamenta que ya no van a poder seguir atendiendo la demanda de números, pero invita a comprar otros en su página web: "Nunca se sabe dónde estará la suerte".

Las series de cada administración

En Mollerussa, Lérida, en la Plaza Mayor número 17, en Lotería Barcala.

En total se vendieron las series: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

En Valencia, en la Avenida general Urrutia número 46 en la Administración número 89 de la capital del Turia.

En total vendieron números don las series: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165

¿Tocará? Las posibilidades si obviamos el componente extrasensorial

La probabilidad de que salga este número, si no atendemos a los poderes mágicos del vidente, ya que en este caso serían del 100 por cien según él, es de una entre 100.000.

Comprando un décimo existen sólo un 5% de posibilidades de que nos toque algún premio y si lo que ansiamos es lo mismo que todo el mundo que participa, es decir, ganar el Gordo, las probabilidades se reducen hasta el 0,001%: una entre cien mil.

Si se compran dos décimos con números diferentes la probabilidad de ganar el gordo subiría a dos entre cien mil y así sucesivamente.

La realidad es que hay dos bombos, el de números que tiene 100.000 bolas y el de premios que tiene 1.807, y todas tienen la misma probabilidad de salir.

Cada número entre el 0 y el 9 tiene la misma posibilidad de salir en cada bombo del sorteo, por lo tanto, cualquier número entre el 00000 al 99999 tiene la misma probabilidad de ser El Gordo que el 20.182.

En El Niño, que toque el reintegro es más sencillo y la probabilidad sube hasta un 9,99% si nos hacemos con un décimo.

En este sorteo se triplica la cantidad de premios destinados a los reintegros, 37.812 números entre los 100.000 de cada serie, de manera que en se destina casi un 30% a los reintegros mientras que en Navidad esta cifra baja hasta el 10%. De esta manera la probabilidad de ganar algo en El Niño es de 7,82% mientras que en la Lotería de Navidad es del 5,30%.

Los números más premiados en la Lotería de Navidad

De los 210 sorteos de Navidad celebrados desde 1812, el primer premio conocido popularmente como El Gordo ha correspondido en 64 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000; en 74 ocasiones, a un número entre el 10.001 y el 30.000; y en 72 ocasiones, a un número entre el 30.001 y el 99.999.

También hay números que han sido premiados con El Gordo en más de una ocasión. Son el 15.640, que se ha repetido en dos ocasiones, en los años 1956 y en 1978; y el 20.297, en 1906 y en 2006.

Además, en cuatro ocasiones el Gordo ha recaído en números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

Por otro lado, las terminaciones de las dos cifras más repetidas han sido la 85 (siete veces, la última en 2005); 57 (seis veces), 75 (cinco veces), 64 (cinco veces), 95 (cuatro veces), 58 (cuatro veces), 40 (cuatro veces) y 90 (cuatro veces, la última el año pasado).