Dónde se han vendido más premios gordos en la historia de la Lotería de Navidad

Sevilla/El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra todos los años el día 22 de diciembre, y es una de las tradiciones más esperadas en España. Este sorteo reparte millones de euros en premios, siendo el más grande de todos los premios el conocido como 'El Gordo'. A lo largo de toda historia de la Lotería de Navidad, que se remonta a 1812, este premio ha caído en varias ciudades y pueblos del país, aunque algunos lugares han sido más afortunados que otros.

Si hablamos de dónde más veces ha caído 'El Gordo', Madrid está la primera en la lista. En la capital de nuestro país ha caído el primer premio 84 veces, siendo la ciudad más afortunada en la historia del sorteo.

Le sigue Barcelona, donde 'El Gordo' ha tocado en 49 ocasiones. Estas dos ciudades, por ser las más grandes de España y con un alto flujo turístico, tienen una buena parte de las ventas de décimos, aumentando sus probabilidades de recibir premios.

Manises, el lugar más afortunado

Uno de los casos más curiosos es el de Manises, un pequeño municipio de la provincia de Valencia. Manises ha sido agraciado con 'El Gordo' en siete ocasiones, lo que lo convierte en el pueblo más afortunado de España. Desde 1971, la administración de loterías de Manises ha repartido más de 300 millones de euros en premios, ganándose la fama de ser un lugar "tocado por la suerte".

La clave de su éxito radica en la popularidad de su administración, que atrae a compradores locales y visitantes de otras partes del país, especialmente en épocas cercanas al sorteo.

Además de Madrid, Barcelona y Manises, otras localidades también destacan por haber recibido el primer premio varias veces. Estas son algunas de las más afortunadas. Nuestra ciudad, Sevilla, ha recibido 'El Gordo' en 19 ocasiones, siendo una de las ciudades más premiadas del sur de España.

Bilbao ha ganado 16 premios gordos, siendo la capital vizcaína una de las más afortunadas del norte.

Por último, Valencia ha obtenido el primer premio en 15 ocasiones, con administraciones como las de Manises contribuyendo al alto número de ganadores.

Sort, La Bruixa d'Or

Otro caso destacado es el de Sort, un pequeño pueblo en Lleida conocido por su administración de loterías, La Bruixa d'Or. A pesar de su tamaño, esta administración ha vendido varios premios, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan un poco de suerte extra. Aunque no siempre ha repartido 'El Gordo', su fama trasciende fronteras y atrae a compradores de toda España e incluso del extranjero.

La distribución de los premios no es equitativa, y algunos lugares nunca han recibido el primer premio. Por ejemplo, hasta hace poco, provincias como Ávila, Tarragona, Girona y Toledo no habían sido agraciadas con 'El Gordo'. Sin embargo, esto no desanima a sus habitantes, que cada año compran décimos con la esperanza de que la suerte llegue finalmente a su ciudad.

Pero entonces, ¿qué influye en la concentración de premios? La razón por la cual ciertos lugares reciben más premios que otros tiene varias explicaciones.

Para empezar, el volumen de ventas. En ciudades grandes como Madrid y Barcelona, donde se venden más décimos, las probabilidades de que caiga 'El Gordo' aumentan proporcionalmente.

Otro factor es las administraciones icónicas. Lugares como Doña Manolita en Madrid, La Bruixa d'Or en Sort o la administración de Manises tienen fama de ser "tocadas por la suerte", lo que atrae a compradores de todo el país.

Por último, pero no menos importante, el turismo. Muchas personas compran décimos durante sus viajes o vacaciones, contribuyendo a la distribución de premios en lugares turísticos.

Una curiosidad sobre "El Gordo" es que el número 5 es la terminación más repetida en la historia de "El Gordo", habiendo salido en 32 ocasiones. En cambio, la terminación menos frecuente es el 1, que solo ha sido premiada en 8 ocasiones.

La tradición de compartir décimos entre amigos, familiares y compañeros de trabajo convierte a este sorteo en una especio de símbolo de unidad y solidaridad en Navidad.