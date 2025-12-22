Lista oficial de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Empleados de la Administración de Lotería de Granada celebran el tercer premio con el número 90693

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido premios por toda España, destacando especialmente las provincias de León y Madrid, protagonistas del premio más esperado: El Gordo.

Este año, el número 79432 se ha llevado el primer premio, repartiendo 400.000 por cada décimo, incluyendo Marbella (Málaga), donde un único punto vendió décimos comprados originalmente en una administración de León, repartiendo un total de 160 millones de euros.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 70048, vendido íntegramente en la administración de la calle Barquillo de Madrid, con un premio de 125.000 euros al décimo. El tercer premio, 90693, ha sido premiado con 50.000 euros al décimo.

En cuanto a los cuartos premios, los números 78477 y 25508 han recibido 20.000 euros al décimo. Por último, los ocho quintos premios, con un valor de 6.000 euros al décimo, corresponden a los números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41716 y 18669.

En total, el sorteo de este año ha distribuido 2.772 millones de euros en premios, manteniendo la tradición de la Lotería de Navidad de repartir suerte y alegría por todo el país.

A continuación, puedes consultar la lista completa de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025 en el documento PDF adjunto, que incluye todos los números premiados, desde El Gordo hasta los quintos premios, así como las pedreas.

Documento Lista oficial de la Lotería de Navidad 2025 Descargar

