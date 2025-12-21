Lotería de Navidad 2025: números, premios y todos los detalles del sorteo más esperado del año

Cada 22 de diciembre, España se detiene. Millones de personas siguen con pasión y esperanza uno de los sorteos más emblemáticos y antiguos del país: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Más que una lotería, es un acontecimiento social, cultural y económico que marca el inicio de las celebraciones navideñas y reparte ilusión (¡y sobre todo millones!) por toda la geografía española.

¿Dónde y cuándo se celebra la Lotería de Navidad 2025?

Cada año, el 22 de diciembre se celebra, sin interrupción desde hace más de dos siglos, el evento más esperado de la lotería española: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En 2025, esta histórica cita tiene lugar el lunes 22 de diciembre, con los bombos girando desde las 9:00 de la mañana (hora peninsular).

El escenario tradicional del sorteo es el Teatro Real de Madrid, donde desde hace más de una década se congrega público, prensa y aficionados para presenciar cómo los niños y niñas del colegio de San Ildefonso cantan números y premios durante horas.

Los espectadores pueden acceder gratuitamente si se presentan temprano: las puertas suelen abrir alrededor de las 08:00 horas, y los asientos se ocupan por orden de llegada.

¿Qué es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de Navidad, también conocido popularmente como 'El Gordo de Navidad', es una modalidad especial de la Lotería Nacional que se celebra una vez al año con carácter extraordinario. Es uno de los sorteos más antiguos y, por volumen de premios, considerado el mayor del mundo en términos de salida de dinero.

¿Cuántos premios reparte en total?

A diferencia de otros sorteos semanales, esta edición extraordinaria está diseñada para repartir una gran cantidad de premios y multiplicar las posibilidades de casi todos los participantes de recibir al menos alguna compensación económica.

La edición de 2025 verá una emisión total de 198 series, lo que implica una salida total en premios de aproximadamente 2.772 millones de euros, con una emisión total de 3.960 millones de euros en billetes.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 vuelve a presentar una de las estructuras de premios más generosas del mundo. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantiene, según las bases vigentes, los mismos importes y categorías tradicionales en 2025.

En total, se ponen en juego 100.000 números, comprendidos entre el 00000 y el 99999, cada uno dividido en 198 series, con 10 décimos por serie. El precio del décimo continúa siendo de 20 euros, lo que equivale a 200 euros por billete completo.

La estructura de premios se distribuye de la siguiente manera:

Primer Premio — 'El Gordo'

Importe: 400.000 euros por décimo (equivalente a 4 millones por serie).

400.000 euros por décimo (equivalente a 4 millones por serie). Es el premio más codiciado del sorteo y simboliza la cúspide de la suerte navideña.

Se concede a un solo número entre los 100.000 en juego, y su nombre, 'El Gordo', se ha convertido en sinónimo de fortuna en España.

Segundo Premio

Importe: 125.000 euros por décimo (1.250.000 euros por serie).

125.000 euros por décimo (1.250.000 euros por serie). Aunque menos mediático que el Gordo, el segundo premio reparte grandes cantidades y suele protagonizar titulares por caer en localidades donde nunca antes había tocado.

Tercer Premio

Importe: 50.000 euros por décimo (500.000 euros por serie).

50.000 euros por décimo (500.000 euros por serie). Suele considerarse el 'hermano menor' del segundo, pero sigue siendo un premio muy relevante que cambia la vida de sus ganadores.

Cuartos Premios

Se reparten dos premios de igual cuantía , cada uno dotado con 20.000 euros por décimo (200.000 euros por serie).

, cada uno dotado con (200.000 euros por serie). Son especialmente celebrados porque, al haber dos números agraciados, aumentan las probabilidades de que el premio llegue a distintas regiones del país.

Quintos Premios

En total se conceden ocho quintos premios , cada uno con 6.000 euros por décimo (60.000 euros por serie).

, cada uno con (60.000 euros por serie). Aunque son los más modestos de los grandes premios, su abundancia los convierte en protagonistas habituales del sorteo.

Es habitual que las imágenes de alegría que copan las portadas el día 22 provengan de administraciones donde ha caído alguno de estos quintos premios.

Premios complementarios y secundarios

Además de los grandes premios principales, el sorteo reparte miles de premios menores, diseñados para multiplicar las posibilidades de ganar. Estos incluyen:

Aproximaciones:

A los números anterior y posterior del 1.º premio: 2.000 € por décimo .

. A los números anterior y posterior del 2.º premio: 1.250 € por décimo .

. A los números anterior y posterior del 3.º premio: 960 € por décimo .

. Centenas:

Los 99 números que comparten las tres primeras cifras con el 1.º, 2.º, 3.º y los dos 4.º premios (exceptuando los premiados) ganan 100 € por décimo .

. Dos últimas cifras:

Todos los números cuyas dos últimas cifras coinciden con las del 1.º, 2.º o 3.º premio (excepto los premiados) obtienen 100 € por décimo .

. Pedrea:

Es la lluvia de premios menores más extensa: 1.794 números son agraciados con 100 € por décimo , lo que mantiene viva la ilusión de miles de jugadores cada año.

son agraciados con , lo que mantiene viva la ilusión de miles de jugadores cada año. Reintegro:

Los números cuya última cifra coincide con la del primer premio recuperan el importe jugado: 20 € por décimo.

¿Cómo se juega y qué probabilidades hay?

Se juega comprando un décimo (unidad de participación) de 20 €, que forma parte de un billete completo de 200 €.

(unidad de participación) de 20 €, que forma parte de un de 200 €. Los números van del 00000 al 99999 , es decir, hay 100.000 posibles combinaciones.

, es decir, hay 100.000 posibles combinaciones. El sistema tradicional de extracción consiste en dos bombos: uno con números de décimos y otro con bolas de premios.

Las probabilidades de obtener un premio mayor son bajas en términos absolutos, pero gracias al enorme número de premios menores y reintegros, gran parte de los participantes suelen recuperar algo de la inversión o recibir una compensación simbólica.

Historia del Sorteo: más de dos siglos de tradición

Esta tradición ha sobrevivido guerras, crisis económicas y cambios sociales, instalándose como un fenómeno popular que trasciende generaciones en España, desde 1812 cuando se celebra por primera vez un sorteo navideño en Cádiz, considerado el antecedente directo del actual, pasando por 1892 cuando se utiliza por primera vez el nombre de 'Sorteo de Navidad'. A lo largo del siglo XX y XXI, el número de premios se amplió y se consolidó el formato actual, con decenas de miles de reintegros y premios especiales.

¿Por qué es tan especial la Lotería de Navidad?

Es el sorteo más repartido del mundo

Si se mira por volumen total de dinero repartido entre los participantes (no solo el primer premio), este sorteo supera a cualquier otro a nivel global, gracias a la combinación de múltiples categorías de premios y su enorme base de números vendidos.

Participación colectiva y social

Es muy común que empresas, colectivos de amigos, familias o asociaciones compren participaciones o compartan décimos. Esta costumbre convierte el hecho de jugar en una experiencia colectiva llena de ilusión y esperanza. Pero atención: legalmente el premio lo cobra quien tenga el décimo físico, salvo que exista un contrato o acuerdo claro entre los participantes para justificar la titularidad de cada parte.

Cobro y fiscalidad de premios

Los premios iguales o inferiores a los 2.000 € se pueden cobrar directamente en los puntos oficiales de venta o mediante Bizum, mientras que las cantidades superiores a esta cifra deben cobrarse en bancos autorizados o, si se compró online, suelen abonarse directamente en la cuenta del usuario. La fiscalidad que se aplica es que únicamente tributan los premios que superan los 40.000 €, con un gravamen del 20 % sobre la parte que exceda esa cantidad.

Terminaciones históricamente más frecuentes

El número 5 es tradicionalmente la terminación más afortunada en los primeros premios de la Lotería de Navidad, apareciendo con mayor frecuencia a lo largo de la historia. Otras terminaciones frecuentes son el 4 o el 6, mientras que finales como 1, 2 o 9 suelen aparecer con menos asiduidad.

¿Qué localidades han sido más afortunadas?

Madrid destaca como la ciudad con más veces que 'El Gordo' ha caído en su territorio: más de 80 ocasiones desde los inicios históricos del sorteo. Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Zaragoza son otras importantes urbes con múltiples premios gordos a lo largo de los años. Melilla, por el contrario, sigue siendo una de las regiones donde nunca ha caído el primer premio, lo que le ha valido el sobrenombre de 'ciudad gafada' en esta lotería.

Tradiciones y curiosidades culturales

Los niños de San Ildefonso

El sorteo se caracteriza por el tradicional canto de números y premios por parte de los alumnos del Colegio de San Ildefonso. Este ritual, casi ceremonial, dura varias horas y es seguido por millones de espectadores desde televisión, radio e internet.

La expectación social

Semanas antes del sorteo, las colas frente a las administraciones de lotería se alargan, especialmente en las históricas como Doña Manolita en Madrid o El Gato Negro en Sevilla, conocidas por haber vendido varios premios gordos.

Debates sobre el precio del décimo

Cada año surgen debates sobre si el precio del décimo debería subir —actualmente 20 €—, junto con propuestas para aumentar también los premios principales.

¿Cómo seguir el sorteo en directo?

El sorteo se retransmite en directo por Televisión Española (TVE), así como por numerosas plataformas online y cadenas de radio, además de a través de esta misma página web. Millones de personas se reúnen cada 22 de diciembre alrededor del televisor o dispositivos móviles para seguir el evento.