Paraguas, trompeta, copa...: estos son los términos clave de la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con atención el Sorteo Extraordinario de Navidad, acompañados por el inconfundible canto de los niños de la Residencia de San Ildefonso.

Junto a esos números cantados, se repite también una jerga muy concreta formada por palabras como alambre, copa, lira, paraguas, tabla, tolva o trompeta, términos ya inseparables del sorteo más popular de la Lotería.

Este vocabulario tan característico fue reconocido oficialmente en diciembre de 2019, cuando nueve de estas palabras se incorporaron a la actualización de la XXIII edición del Diccionario de la lengua española (DLE), tras la aprobación de las academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Además, otras voces históricas ligadas a la Lotería Nacional desde hace más de doscientos años, como capilla o postero/ra, también figuran en el diccionario.

Según el DLE, el alambre es cada uno de los hilos metálicos donde se ensartan las bolas de los números premiados y las de sus respectivos premios una vez extraídas del bombo. Durante la mañana del sorteo, los niños se encargan —no sin dificultad en ocasiones— de colocar cada bola en su alambre correspondiente dentro de la tabla.

Precisamente, la tabla se define como el expositor o tablero donde se muestran tanto las bolas con los números premiados como las de los premios asociados. En cuanto a la capilla, el diccionario la describe como la maqueta definitiva de un décimo o billete en la que todavía no aparece impreso el número del sorteo.

Otro elemento fundamental es la copa, el recipiente ancho, transparente y con forma de cáliz en el que acaba cayendo la bola tras salir del bombo y deslizarse por la trompeta, el conducto o canal que guía ese recorrido.

La lira, por su parte, es el aparato compuesto por diez varillas metálicas donde se colocan las bolas después de ser contadas y comprobadas, antes de introducirlas en el bombo. En el Sorteo de Navidad existen un total de 200 liras, y cada una contiene 500 bolas. Todas ellas cuelgan del llamado paraguas, la estructura circular que sostiene las liras con la totalidad de los números que participan en el sorteo.

En este particular vocabulario también aparece el postero/ra, término que hace referencia a la persona encargada antiguamente de un puesto de lotería. Y junto a él, la tolva, un recipiente abierto por la parte inferior, normalmente con forma de embudo o cono invertido, que en el ámbito de la lotería sirve para conducir las bolas desde las liras hasta el bombo de forma ordenada.

Además de estos conceptos, el sorteo cuenta con otros términos habituales. El billete equivale a una serie completa de un número determinado. En el Sorteo de Navidad se emiten 185 series, lo que significa que de cada número existen 185 billetes.

Las bolas también son protagonistas indiscutibles. Hay dos tipos: las de números, que suman 100.000, y las correspondientes a los premios, que son 1.807. Todas están fabricadas en madera de boj, tienen el mismo peso y tamaño —3 gramos y 18 milímetros— y llevan los números y letras grabados con láser para garantizar su uniformidad.

El sorteo se desarrolla mediante el sistema tradicional de dos bombos: uno destinado a los números y otro a los premios. Finalmente, las series se definen como el conjunto formado por un billete de cada número que entra en el sorteo, lo que implica que cada serie está compuesta por 100.000 billetes. Un engranaje preciso y cargado de tradición que cada Navidad vuelve a captar la atención de todo el país.