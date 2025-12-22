Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad y cuánto se cobra por cada décimo

La Lotería de Navidad 2025 reparte 2.702 millones de euros entre los afortunados que resulten premiados en el tradicional sorteo del 22 de diciembre. De los 1.087 premios que saldrán de los bombos, los más conocidos son el Gordo, el segundo premio, el tercero, dos cuartos y ocho quintos. Sin embargo, para la inmensa mayoría de participantes, la pedrea se convierte en la opción más accesible para recuperar parte del dinero invertido o incluso obtener un pequeño beneficio.

Durante el sorteo, uno de los momentos más característicos se produce cuando los niños de San Ildefonso cantan el tradicional "mil euros" hasta en 1.794 ocasiones diferentes. Esta cantidad, que corresponde al valor de la pedrea por serie completa, se traduce en 100 euros por décimo. Aunque no supone una fortuna comparable a los premios principales, estos premios menores representan una satisfacción para quienes no consiguen los grandes premios y constituyen, estadísticamente, la recompensa más abundante de todo el sorteo.

Según define la Real Academia Española, la pedrea es "el conjunto de premios menores de la Lotería Nacional". En la práctica, se otorga a todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no han sido asociados con ninguno de los premios principales, convirtiéndose así en el consuelo para millones de participantes en toda España.

¿Qué es exactamente una pedrea y cuánto se gana?

La pedrea constituye el conjunto de premios de menor cuantía que se reparten en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Concretamente, cada pedrea tiene un valor de 1.000 euros por billete completo o serie, lo que se traduce en 100 euros por cada décimo adquirido. A diferencia de los premios mayores, las pedreas no están sujetas a retención por parte de Hacienda, por lo que el afortunado recibe íntegramente la cantidad correspondiente.

Estos premios menores se distribuyen entre 1.794 números diferentes, lo que representa aproximadamente un 1,8% del total de los 100.000 números posibles en el sorteo. Esta cifra, aunque pueda parecer modesta, supone una probabilidad significativamente mayor que la de conseguir cualquiera de los premios principales, cuyas posibilidades rondan el 0,001% en cada caso.

Para contextualizar, si comparamos la pedrea con el Gordo, tenemos 1.794 veces más posibilidades de que nos toque una pedrea que el primer premio. Esta realidad estadística explica por qué muchos españoles celebran con entusiasmo estos premios menores, que les permiten al menos recuperar parte de lo invertido.

Probabilidades de conseguir una pedrea

En términos estadísticos, la posibilidad de obtener una pedrea es del 1,8%, considerando que hay 1.794 premios de este tipo entre los 100.000 números disponibles. Esta probabilidad, aunque pueda parecer baja en términos absolutos, es considerablemente mayor que la de conseguir cualquiera de los grandes premios del sorteo.

Para comprender mejor estas cifras, basta con señalar que la probabilidad de ganar el Gordo es de tan solo un 0,001%, idéntica a la del segundo y tercer premio. Esto significa que, estadísticamente, tenemos 1.794 veces más opciones de obtener una pedrea que de conseguir el primer premio de la Lotería de Navidad.

Estas probabilidades explican por qué, cada año, miles de personas celebran con alegría el haber sido agraciadas con una pedrea, ya que representa la forma más realista de obtener algún retorno económico de la participación en el sorteo navideño.

Otros premios menores de la Lotería de Navidad

Además de la pedrea, el Sorteo Extraordinario de Navidad cuenta con otros premios menores que aumentan las posibilidades de recuperar al menos una parte del dinero invertido. Entre ellos destacan las aproximaciones y los reintegros, que complementan el amplio abanico de premios disponibles.

Las aproximaciones son los premios que reciben los números inmediatamente anterior y posterior a los premiados con el Gordo, el segundo y el tercer premio. En el caso del primer premio, estas aproximaciones tienen un valor de 2.000 euros por décimo; para el segundo premio, 1.250 euros; y para el tercero, 960 euros.

Por otra parte, los décimos cuya última cifra coincide con la del Gordo reciben un reintegro de 20 euros, lo que permite recuperar el valor del décimo. También existen premios de 100 euros para aquellos números que comparten las dos últimas cifras con los principales premiados, o que pertenecen a la misma centena.

La Lotería de Navidad: tradición y esperanza

El Sorteo Extraordinario de Navidad, popularmente conocido como la Lotería de Navidad, representa una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad española. Con más de dos siglos de historia desde su primera edición en 1812, este evento anual ha trascendido su carácter meramente económico para convertirse en un verdadero fenómeno social y cultural.

Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con expectación el desarrollo del sorteo, que se ha convertido en el preludio oficial de las festividades navideñas. La tradición de compartir décimos entre familiares, amigos o compañeros de trabajo refuerza los vínculos sociales y crea una experiencia colectiva en torno a la ilusión de conseguir alguno de los premios.

Con un total de 2.702 millones de euros en premios, la Lotería de Navidad 2025 mantiene su posición como el sorteo que más dinero reparte en el mundo, generando cada año historias de fortunas súbitas que cambian la vida de los afortunados premiados con los principales galardones.

Lista completa de premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 mantiene su estructura tradicional de premios, distribuyendo un total de 2.702 millones de euros entre diferentes categorías:

Primer premio o 'El Gordo': 4.000.000 € por serie (400.000 € por décimo, 328.000 € tras impuestos)

Segundo premio: 1.250.000 € por serie (125.000 € por décimo, 108.000 € tras impuestos)

Tercer premio: 500.000 € por serie (50.000 € por décimo, 48.000 € tras impuestos)

Cuartos premios: dos premios de 200.000 € por serie (20.000 € por décimo)

Quintos premios: ocho premios de 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)

1.794 pedreas de 1.000 € por serie (100 € por décimo)

Aproximaciones al primer premio: 20.000 € por serie (2.000 € por décimo)

Aproximaciones al segundo premio: 12.500 € por serie (1.250 € por décimo)

Aproximaciones al tercer premio: 9.600 € por serie (960 € por décimo)

Además, existen premios de 1.000 € por serie (100 € por décimo) para los números de la misma centena que los tres primeros premios y los dos cuartos, así como para aquellos cuyas dos últimas cifras coincidan con las de los tres primeros premios. Finalmente, los décimos cuya última cifra coincida con la del Gordo recibirán un reintegro de 200 € por serie (20 € por décimo).

¿Por qué la pedrea es tan importante en la Lotería de Navidad?

Aunque los grandes titulares mediáticos suelen centrarse en el Gordo y los demás premios principales, la pedrea juega un papel fundamental en la economía y el atractivo del sorteo. Estos 1.794 premios de menor cuantía distribuyen colectivamente 179,4 millones de euros, una cantidad que llega a muchos más ciudadanos que los grandes premios.

Para la mayoría de los participantes, la pedrea representa la opción más realista de obtener algún tipo de premio en la Lotería de Navidad. Este hecho, combinado con su abundancia relativa, convierte estos premios menores en un elemento esencial para mantener viva la ilusión y el interés por el sorteo año tras año.

Además, la distribución masiva de estos pequeños premios contribuye significativamente a la circulación de dinero durante las fiestas navideñas, generando un impacto económico positivo en muchos hogares y comercios españoles en una época tradicionalmente marcada por el incremento del gasto familiar.