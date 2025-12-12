A diez días del Sorteo Extraordinario de Navidad, la suerte ya se ha instalado en el Teatro Real de Madrid. A primera hora de este 12 de diciembre han llegado los grandes protagonistas del 22 de diciembre: los majestuosos bombos, las bolas, la tolva y la trompeta que guiarán cada número hasta el premio. En el escenario ya espera el bombo grande, listo para acoger las 100.000 bolas de los números en juego. Fabricado en 2006 con una aleación de latón y bronce, mide más de dos metros y medio de alto, supera los dos de ancho y pesa unos 850 kilos. A su lado, el bombo pequeño, donde se alojan las bolas de los premios, alcanza alrededor de metro y medio de altura y ronda los 450 kilos.

También han llegado las 100.000 bolas de números y las 1.807 de premios. Entre ellas destacan las del primer premio, el popular Gordo, que repartirá 4 millones de euros por serie. Todas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados a láser, y tienen exactamente el mismo peso, tres gramos, y el mismo tamaño, 18 milímetros. Hasta la madrugada del 21 de diciembre, todo este material descansará a 16 metros bajo el escenario, custodiado día y noche, hasta que suba de nuevo para el sorteo que repartirá 2.772 millones de euros en premios, con un Gordo de 4 millones, un segundo premio de 1.250.000 y un tercero de 500.000 euros por serie.