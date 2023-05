"Patiño sublima el lenguaje moderno en tonos y villancicos"

La ficha

CARLOS PATIÑO.

Música vocal en castellano

Carlos Patiño (1600-1675): Pensamiento, no presumas, a 4, tono al Santísimo Sacramento / No puede Amor, a 4, tono al Santísimo Sacramento / Matizada flor del campo, a 4, cuatro a Nuestra Señora / Cantar las gracias de Flora, a 4, tono humano / A vencer blancas auroras, a 4, tono humano / En la más prolija noche, a 4, tono para Navidad / Hermosa zagala, a 4, [tono] humano / Labradora de Loeches, a 4, tono humano / Altos álamos sombríos, a 4, tono humano / No duermas, no, a 3, tono humano / Si tus rayos me siguen, a 4, villancico al Santísimo Sacramento / ¡A bailar, zagalejas!, a 4, tono humano

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-d-1677): Españoletas / Pavana

Andrea Falconieri (1585/86-1656): La Borga, echa para el Señor Don Marquien de Borga

La Grande Chapelle

Jone Martínez, Aurora Peña y Lorena García, sopranos; Gabriel Díaz, contratenor; Gerardo López Gámez, tenor.

María Alejandra Saturno, viola da gamba; Sara Águeda, arpa de dos órdenes; Manuel Minguillón, tiorba y guitarra; Jorge López-Escribano, órgano

Director: Albert Recasens

Lauda