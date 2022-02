'Brividi', así son la letra y video de la canción que ha triunfado en San Remo 2022

Mahmood y Blanco vuelven a colaborar para interpretar el tema 'Bividi', una balada con la que esperan llegar al festival de Eurovisión de 2022. Los cantantes lanzaron la canción el miércoles 2 de febrero, un día después de cantarla en directo en la primera gala de San Remo, evento musical en el que se elige al representante de Italia en Eurovisión.

El tema, que habla de una ruptura amorosa, tiene la siguiente letra en italiano:

"Ho sognato di volare con teSu una bici di diamantimi hai detto sei cambiato,non vedo più la luce nei tuoi occhila tua paura cos’è?un mare dove non tocchi maianche se il sesso non èla via di fuga dal fondodai non scappare da quinon lasciarmi cosìNudo con i brividia volte non so esprimermie ti vorrei amare, ma sbaglio sempree ti vorrei rubare un cielo di perlee pagherei per andar via,accetterei anche una bugiae ti vorrei amare ma sbaglio sempree mi vengono i brividi, brividi, brividiTu, che mi svegli il mattinotu, che sporchi il letto di vinotu, che mi mordi la pellecon i tuoi occhi da viperae tu, sei il contrario di un angeloe tu, sei come un pugile all’angoloe tu scappi da qui, mi lasci cosìNudo con i brividia volte non so esprimermie ti vorrei amare, ma sbaglio sempree ti vorrei rubare un cielo di perlee pagherei per andar via,accetterei anche una bugiae ti vorrei amare ma sbaglio sempree mi vengono i brividi, brividi, brividiDimmi che non ho ragionevivo dentro una prigioneprovo a restarti vicinoma scusa se poi mando tutto a puttaneNon so dirti ciò che provo, è un mio limiteper un ti amo ho mischiato droghe e lacrimeQuesto veleno che ci sputiamo ogni giornoio non lo voglio più addossoLo vedi, sono qui,su una bici di diamanti, uno fra tantiNudo con i brividia volte non so esprimermie ti vorrei amare, ma sbaglio sempree ti vorrei rubare un cielo di perlee pagherei per andar via,accetterei anche una bugiae ti vorrei amare, ma sbaglio sempree mi vengono i brividi, brividi, brividi"

Letra de 'Brividi' traducida al español

Soñé con volar contigoEn una bicicleta hecha de diamantesme dijiste 'has cambiado'Ya no veo la luz en tus ojos¿Cuál es tu miedo?Un mar donde nunca se tocaaunque el sexo no seaLa vía de escapeVamos, no huyas de aquíNo me dejes asíDesnudo con escalofríosA veces no sé cómo expresarmeY me gustaría amarte, pero siempre me equivocoY me gustaría robarte un cielo de perlasY pagaría por marcharmeIncluso aceptaría una mentiraY te querría pero siempre me equivocoY me dan escalofríos, escalofríos, escalofríosTú, que me despiertas por la mañanaTú, que ensucias la cama con vinoTú, que muerdes mi pielcon tus ojos de serpientey tú, eres todo lo contrario a un ángelY tú, eres como un boxeador en la esquinay huyes de aquí, dejándome asíDesnudo con escalofríosA veces no sé cómo expresarmeY me gustaría amarte, pero siempre me equivocoY me gustaría robarte un cielo de perlasY yo pagaría por irmeIncluso aceptaría una mentiraY te querría pero siempre me equivocoY me dan escalofríos, escalofríos, escalofríosDime que no tengo razónVivo dentro de una prisiónTrato de estar cerca de tiPero lo siento si lo arruino todoNo puedo decirte lo que siento, es mi limitaciónPara un te quiero mezclé drogas y lágrimasEste veneno que escupimos cada díaNo lo quiero más sobre míYa ves que estoy aquíEn una bicicleta de diamante, una entre muchasDesnudo con escalofríosA veces no sé cómo expresarmeY me gustaría amarte, pero siempre me equivocoY me gustaría robarte un cielo de perlasY yo pagaría por irmeIncluso aceptaría una mentiraY me gustaría amarte, pero siempre me equivocoY me dan escalofríos, escalofríos, escalofríos.