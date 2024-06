"Tocamos con instrumentos originales porque hay que ser coherentes con la época"

La ficha AL MIO CARO AMICO... Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Cuarteto de cuerda en sol mayor KV 387 [1785] Franz Joseph Haydn (1732-1809): Cuarteto de cuerda en fa mayor Op.74 nº2 Hob.III: 73 [1793]



Cuarteto Trifolium Carlos Gallifa, violín I; Sergio Suárez, violín II; Juan Mesana, viola; Jacier Aguirre, violonchelo Lindoro

El violinista Carlos Gallifa fundó el Cuarteto Trifolium junto al también violinista Sergio Suárez, el viola Juan Mesana y el violonchelista Javier Aguirre con la idea de acercarse al repertorio del Clasicismo con instrumentos de época. Sus primeros trabajos discográficos estuvieron dedicados a compositores que trabajaron en la corte madrileña en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora han dado el salto al Clasicismo vienés.

–¿Ya tocaba?

–Nuestro principal interés era recuperar la música de cámara completamente desconocida en el entorno ibérico, compositores que se asentaron en España y desarrollaron aquí toda su actividad musical. Quizás el caso más excepcional sea el de Boccherini porque, cuando llega a España ya tenía una dilatada experiencia como cuartetista, compositor y violonchelista, y un importante número de obras. Brunetti en cambio llegó muy joven a España y permaneció aquí toda su vida, y Almeida Mota, lo mismo, llegó muy joven a Galicia, su primer punto de destino en España. Entendimos que tanto para nosotros como para el público era necesario establecer la comparativa entre la música que se estaba haciendo aquí y el gran canon vienés, que llegaba a España de una manera muy rápida, como está bien documentado.

–¿Y por qué estos dos cuartetos en concreto, el KV 387 de Mozart y el Op.74 nº2 de Haydn?

–Buscamos obras no demasiado grabadas con instrumentos de época. Del de Mozart conocíamos la grabación clásica del Cuarteto Mosaïques y otra del Ensemble Aurora, que es el grupo del violinista Enrico Gatti. Del de Haydn no conocíamos grabación alguna, aunque luego descubrimos que había una de los años 80, de un cuarteto húngaro, el Festetics, que, a pesar de que se interpreta con instrumentos de época, no consideramos que se trate de una interpretación muy historicista.

–El cuarteto de Mozart es uno de los que dedicó a Haydn. Pero ¿la relación del de Haydn con el de Mozart, cuál es?

–Haydn compone este Op.74 a la vuelta de su primer viaje a Londres. En diciembre de 1790, antes de su marcha, parece ser que se encontró con Mozart por última vez, y hemos querido fijar ahí el contacto. Es un momento crucial para Haydn por la actividad que se encontró en Londres, con cuartetos y grupos profesionales, formados por virtuosos de sus instrumentos. Es inspirado por el virtuosismo de esos intérpretes que compone esta Op.74. Seguramente no estaba acostumbrado a algo así, porque en Esterháza la música de cámara estaba reservada para el consumo doméstico de la corte. Seguramente grabar alguno de los cuartetos de las Opp.20 y 33, que son los que Mozart conoció y en los que se inspiró, hubiera sido más congruente, pero son cuartetos muy grabados y no nos motivaron tanto. Pero este del Op.74 ya lo habíamos tocado bastante y nos interesa mucho, porque forma parte de estos cuartetos no tan escuchados.

–Son cuartetos especialmente densos, parecen pedir ya una orquesta...

–Más que denso es de una sonoridad muy orquestal, sí, esa espectacularidad que Haydn se encontró en Londres. El Presto final del que hemos grabado parece en efecto estar concebido para una obra sinfónica.

–¿Cuáles son sus referentes en esta música?

–Todos hemos bebido del Cuarteto Mosaïques como inspiración. Fue el cuarteto fundador de esta forma de abordar el repertorio camerístico, y después, el Chiaroscuro, que ha grabado, aunque no de forma sistemática, algunos de los opus de Haydn.

–¿Qué le aportan los instrumentos de época a esta música?

–Tocamos con instrumentos de época porque creemos que hay que ser coherentes con la época en la que fueron concebidas las obras. Pensamos que los instrumentos que existían en la época de Mozart y Haydn nos dan acceso más coherente a la forma de articular y de frasear que se usaba en su tiempo.

–¿Piensan dar el salto a Beethoven y Schubert?

–Hemos tocado ya obras de la Op.18 de Beethoven. 2027 es Año Beethoven y al año siguiente hay efeméride de Schubert también. Estará todo muy comprimido. Estamos manejando una idea de disco para Beethoven, aunque a lo mejor habrá algo más que música escrita para cuarteto de cuerda. Pero por ahora no puedo decir más.

–¿Qué actividad de conciertos tiene ahora Trifolium?

–Vamos a estar ahora en Sevilla, en este concierto del Festival de Primavera de Juventudes Musicales, y este verano tendremos un par de conciertos en Clásicos en Madrid. Tras el verano haremos algunas cosas de promoción del disco. Pensamos que nuestra aportación es importante, porque en España no hay cuartetos estables que toquen con instrumentos originales y en general se han hecho pocas grabaciones. Nosotros tenemos ya una trayectoria detrás importante, hemos grabado todo lo que hemos podido y en España eso no es muy frecuente.

