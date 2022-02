Letra de 'Saoko' la nueva canción de Rosalía de su álbum 'Motomami'

La canción deja claro las intenciones de la catalana de hacer suyo el reguetón con este nuevo tema. Rosalía indaga en el género urbano y sobre una base de reguetón mezcla distintos estilos, introduce a mitad del single un ritmo que parece jazz.

Lo que está claro es que para Rosalía no hay cánones a la hora de hacer música y se deja llevar. Y no le tiene miedo a lo que venga ni a reinventarse como asegura en 'Saoko' cuando dice " Si me muero que me muera por la boca como muere el pez Sé quién soy a donde vaya, nunca se me olvida"

'Saoko' recuerda a aquellos que se iniciaron en el reguetón a principio de los 2000 a la mítica canción de 'Saoco' cantada por Wisin y Yandel junto a Daddy Yankee, dicha canción vio la luz en el año 2004 dentro del álbum 'El sobreviviente' del dúo puertorriqueño, Wisin y Yande

Letra de 'Saoko'

Chica, ¿qué dices?

Saoko, papi, saoko

Saoko, papi, saoko

Chica, ¿qué dices?

Saoko, papi, saoko

Saoko, papi, saoko

Saoko, papi, saoko

Cuando pones perlas en el collar de Vivienne es diferente

Ya no son perlas (uh, no)

Cuando los cubitos de hielo, ya no es agua

Ahora es hielo, se congela (uh, no)

Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día

Ya todo eso cambió

Cuando el caballo entra a Troya

Tú te confías y ardió (uh, no, uh, no)

Yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Make up de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrellas, yo me transformo

Pasá' de vueltas, yo me transformo

Como sex siren, yo me transformo

Me contradigo, yo me transformo

Soy todas las cosas, yo me transformo

Frank me dice que abra el mundo como una nuez

Si me muero que me muera por la boca como muere el pez

Sé quién soy a donde vaya, nunca se me olvida

Yo manejo, Dios me guía

El logo de Lego, bebé

Kim K cuando está blonde, bebé

Un T white con tie-dye, bebé

La calle en Navidad, bebé

Como un pavo real, bebé

La cerilla al quemar, bebé

Tu cara, tu mirá, bebé

Si te vuelvo a besar, bebé

(A ver si sirven de algo los caramelos de la voz, a ver)

Si eres la pámpara

Nada te pue' parar

Si eres la pámpara

Nada te pue' parar (y ya)

Fuck el estilo

Fuck el estilo

Fuck el stylist

Fuck el estilo

Tela y tijeras (y ya)

Cógela y córtala (y ya)

Cógela y córtala (y ya)

Cógela y córtala (y ya)

Cógela y córtala (y ya)

Cógela y córtala

Cógela y córtala

Cógela y córtala