Listado con todos los ganadores de los Grammy Latinos 2021

Los ganadores de la edición 22 de los Latin Grammy fueron los siguientes:

Álbum del año: Rubén Blades - 'Salswing!'

Canción del año: Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo 'El Osorbo' y el Funky - 'Patria y Vida'

Grabación del año: Caetano Veloso y Tom Veloso - 'Talvez'.

Mejor nuevo artista: Juliana Velásquez.

Mejor álbum vocal de pop: Camilo - 'Mis manos'.

Mejor álbum vocal de pop tradicional: Juan Luis Guerra - 'Privé'.

Mejor álbum de música norteña: Los Dos Carnales - 'Al estilo rancherón' y Palomo - 'Volando alto' (empate con dos ganadores).

Mejor interpretación de reguetón: Karol G - 'Bichota'.

Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny - 'El último tour del mundo'.

Mejor canción de pop: Camilo - 'Vida de rico'.

Mejor arreglo: Juan Luis Guerra - 'Ojalá que llueva café (versión 'Privé')'.

Mejor álbum de rock: Vicentico - 'El pozo brillante'.

Mejor canción de rock: Vicentico - 'Ahora 1'.

Mejor álbum de pop-rock: Juanes - 'Origen'.

Mejor canción de pop-rock: C. Tangana - 'Hong Kong'.

Mejor álbum cantautor: Mon Laferte - 'Seis'.

Mejor álbum instrumental: Toquinho e Yamandu Costa - 'Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha, Live At Rio Montreux Jazz Festival'.

Mejor álbum folclórico: Petrona Martínez - 'Ancestras'.

Mejor álbum de tango: Tinto Tango - 'Tinto Tango Plays Piazzolla'.

Mejor álbum de música flamenca: Pepe de Lucía - 'Un nuevo universo'.

Mejor álbum de jazz/jazz latino: Iván Melon Lewis - 'Voyager'.

Mejor álbum de música clásica: Kristhyan Benitez y Jon Feidner - 'Latin American Classics'.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: Roberto Sierra y Manuel Barrueco - 'Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata Para Guitarra'.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Vicente Fernández - 'A mis 80's'.

Mejor álbum de música de banda: Grupo Firme - 'Nos divertimos logrando lo imposible'.

Mejor álbum de música tejana: El Plan - 'Pa' la pista y pa'l pisto, Vol. 2'.

Mejor canción regional mexicana: Christian Nodal - 'Aquí abajo'.

Mejor álbum cristiano (en español): Aroddy - 'Ya me vi'.

Mejor álbum de música latina para niños: Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica De Medellín - 'Tu rockcito filarmónico'.

Mejor fusión/interpretación urbana: Rauw Alejandro y Camilo - 'Tattoo (Remix)'.

Mejor canción de rap/hip-hop: Bad Bunny - 'Booker T'.

Mejor canción urbana: Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky - 'Patria y vida'.

Mejor álbum de música alternativa: Nathy Peluso - 'Calambre'.

Mejor canción alternativa: C. Tangana - 'Nominao'.

Mejor diseño de empaque: Ana González ('Colegas' de Gilberto Santa Rosa).

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: 'El madrileño' de C. Tangana (nota: C. Tangana no figura como nominado en esta categoría sino su equipo de producción e ingeniería sonora, en el que sí aparece Alizzz).

Productor del año: Édgar Barrera

Mejor vídeo musical versión corta: Marc Anthony - 'Un amor eterno'.

Mejor vídeo musical versión larga: Juan Luis Guerra - 'Entre mar y palmeras' (nota: Juan Luis Guerra no figura como nominado en esta categoría sino el equipo que dirigió y produjo el vídeo).

Mejor álbum de salsa: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - 'Salsa Plus!'.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Silvestre Dangond - 'Las locuras mías'.

Mejor álbum de merengue y/o bachata: Sergio Vargas - 'Es merengue, ¿algún problema?

Mejor álbum tropical tradicional: Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón - 'Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional'.

Mejor álbum tropical contemporáneo: Gloria Estefan - 'Brazil305'.

Mejor canción tropical: Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra - 'Dios así lo quiso'.

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Anavitória - 'Cor'.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: A Cor Do Som - 'Álbum Rosa'.

Mejor álbum de samba/pagode: Paulinho Da Viola - 'Sempre se pode sonhar'.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: Ivete Sangalo - 'Arraiá da Veveta'.

Mejor álbum música popular brasileira: Zeca Baleiro - 'Canções d'além mar'.

Mejor álbum de música sertaneja: Chitãozinho e Xororó - 'Tempo de romance'.

Mejor canción en lengua portuguesa: Anavitória e Lenine - 'Lisboa'.

Mejor álbum cristiano (en portugués): Anderson Freire - 'Seguir teu coração'.