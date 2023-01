Locas carreras de Año Nuevo

La ficha Codex Las Huelgas. Bestiaire et Symboles du Divin. 1300-1340 La Capella Reial de Catalunya. Hespèrion XXI. Jordi Savall. Alia Vox



Música Grotesca. La fascinante deformidad Capella de Ministrers. Carles Magraner. CDM

Diferencias Diferentes. Glosas nuevas sobre aires ibéricos del barroco Edwin García. Lindoro

Keep my cows Carles Marigó, María Camahort, David Domínguez, Lina León

Haydn/Barbieri: Las siete palabras Rafael Ruibérriz de Torres. La Spagna. José Luis Gómez. Brilliant

Shadows (Fanny y Felix Mendelssohn, Clara Schumann, Gustav Jenner). Lorenzo Meseguer, Mario Mora. Eudora

Valentín Ruiz Aznar: Obras para voz y piano Esmeralda Jiménez, Omar J. Sánchez, Juan San Martín, Thomas Hansen. Chiavette.

Preludios para un joven pianista

Luis González Lladó. IBS Classical

Philip Glass: Mad Rush Fabio Álvarez. IBS Classical

Pocos casos de confianza en el medio fonográfico como el de Jordi Savall y su sello Alia Vox. En este último año, aparte reediciones varias (por ejemplo, el estupendo La lira d’Esperia), ha dado el salto a Schubert (Sinfonías Inacabada y Grande), ha publicado un disco con música de Gluck (Don Juan, Sémiramis) y se ha ido al siglo XIV, al encuentro de las monjas del Real Monasterio benedictino de Santa María de las Huelgas, en Burgos, para acercarse a uno de los códices más importantes de la música medieval española. Savall se sale además de los cánones en la interpretación de esta música, ya que usa voces femeninas, como es norma, pero también masculinas e incluye un sexteto instrumental.

Otro de los más veteranos conjuntos de la música antigua española, la Capella de Ministrers de Carles Magraner ha publicado un álbum con el título de Música Grotesca. La fascinante deformidad para repasar, cuarteto vocal y trío instrumental mediante, músicas de casi 400 años, de un conductus asociado a la medieval Fiesta del asno (siglo XIII) hasta música de una de las comedias madrigalescas de Adriano Banchieri, ya a principios del XVII (el famoso y divertido Contrappunto bestiale alla mente). El repertorio es tan variado como las interpretaciones, aunque hay voluntad manifiesta de enfatizar los aspectos más lúdicos de estas músicas.

El sello sevillano Lindoro ha mantenido también su actividad en el año 2022 con álbumes como el del guitarrista colombiano Edwin García, un habitual de conjuntos españoles (sobre todo, catalanes; se ha formado en la Esmuc de Barcelona). Diferencias Diferentes. Glosas nuevas sobre aires ibéricos del barroco ofrece justo lo que dice su subtítulo. García toma algunos de los bajos más famosos del Barroco español (jácaras, hachas, pasacalles, fandango, folías, canarios…) y los glosa de forma absolutamente personal con su guitarra barroca. Podría decirse que Keep my cows juega a lo mismo, aunque el resultado es radicalmente distinto. En este curioso álbum (sin marca comercial), un cuarteto de músicos (Carles Marigó, piano; María Camahort, guitarra; David Domínguez, percusión; Lina León, flauta y voz) se va también a los aires antiguos españoles, aunque en este caso se remonta no sólo a los barrocos sino hasta el mundo de los vihuelistas del XVI para recrearlos a la luz del universo del jazz, las músicas del mundo y el flamenco.

2022 fue también el año de la publicación de un álbum muy esperado y que se ha hecho esperar: la versión que Francisco Asenjo Barbieri hizo para flauta y cuarteto de cuerda de Las Siete Palabras de Haydn en 1840, cuando era discípulo de composición de Ramón Carnicer, una versión que quizás fuera un mero ejercicio académico del joven músico y que el flautista sevillano Rafael Ruibérriz de Torres y La Spagna (en formación cuartetística) presentaron por primera vez en Cádiz en 2018 y grabaron al año siguiente, con la voz del actor José Luis Gómez ejerciendo de recitador. El CD se ha publicado en el sello holandés Brilliant.

Eudora Records es otro de esos jóvenes sellos españoles que no renuncia a los estándares más altos de calidad y está brindando oportunidades de difundir el trabajo a infinidad de músicos, españoles y foráneos. Andoni Mercero y Alfonso Sebastián dejaron en la marca su soberbia interpretación de las Sonatas de Bach, pero aquí traigo otro trabajo. Shadows recoge obras para violonchelo y piano de Fanny Hensel (una Fantasía en sol menor casi desconocida), Felix Mendelssohn (Sonata en re mayor Op.58), Clara Schumann (las muy conocidas ya Tres romanzas Op.22 en transcripción de los intérpretes, pues el original es para violín y piano) y Gustav Jenner, el tardío discípulo de Brahms (Sonata en re mayor, una obra compuesta en 1901). Colores pues del Romanticismo centroeuropeo para el violonchelista Lorenzo Meseguer y el pianista Mario Mora.

Otro disco sin marca comercial es el que recopila la casi desconocida obra para voz y piano de Valentín Ruiz Aznar (1902-1972), un compositor natural de Borja, la ciudad natal de la soprano Esmeralda Jiménez que es quien le dedica este homenaje. Maestro de capilla de la catedral de Granada desde 1927 hasta su muerte, Ruiz Aznar dejó un amplio catálogo de música religiosa, pero también de otro tipo como se muestra en este álbum en que a Jiménez acompaña el pianista Omar J. Sánchez. Hay piezas en las que interviene también el organista Juan San Martín (Preludio vasco en solitario y otras como acompañante), el barítono Thomas Hansen y un cuarteto vocal que encabeza la propia soprano aragonesa con el nombre de Chiavette. Son canciones casi todas muy breves y de un grácil españolismo.

En 2017 el pianista Luis González Lladó (Madrid, 2000) propuso a un grupo de compositores españoles e iberoamericanos la escritura de preludios para su instrumento. De aquella propuesta salen los Preludios para un joven pianista de este CD, que recoge la música de diecinueve maestros, quince de ellos españoles (hay también un argentino, un portugués, un venezolano y un mexicano), de generaciones muy diversas, de Carlos Cruz de Castro (1941) a Israel López Estelche (1983). Una interesante panorámica sobre la composición actual para piano en el entorno hispano. Ya se lo adelanto: no hay escuelas.

El debut del pianista Fabio González (Orense, 1988) en 2018 para IBS resultó formidable: las piezas de los dos primeros cuadernos de Makrokosmos de George Crumb. Pasados cuatro años, el gallego vuelve con un compositor norteamericano bien diferente, Philip Glass, cuya Mad Rush (Carrera loca) de 1981 (escrita primero para órgano) abre el CD y ha servido para titular el disco y este artículo. La acompañan cuatro estudios, la Wichita Vortex Suite (1988), la Trilogy Sonata (2000) y un arreglo que ha hecho el propio Álvarez para pianista/narrador del último de los cinco intermedios (Knee plays) de la ópera Einstein on the Beach.

LOCAS CARRERAS DE AÑO NUEVO EN SPOTIFY