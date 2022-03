Debussy al trasluz

Para Roth, esta forma de acercarse al Pelléas permite descubrir elementos nuevos en la partitura: “¡Los metales! Ahora entendemos por qué usa los trombones en la escena de los subterráneos, la resonancia de los contrabajos con cuerdas de tripa... Nos permite entender que todos estos colores tienen un significado . Las armonías que crean los metales son profundamente experimentales. Para la mayor parte de la orquesta, las cuerdas de tripa aportan una dulzura infinita sin la que ya no podría vivir. Llevan las voces y al mismo tiempo las recubren. Pienso en los muchos pasajes que abordamos sin vibrar, que proviene de nuestro trabajo con Gluck o Berlioz . Es arriesgado porque es más difícil, no te escondes detrás de un vibrato , pero comporta una fragilidad , una pureza en la forma de enunciar el texto. Esto permite escuchar un Pelléas con colores más marcados y, desde un punto de vista pragmático, una relación más simple con la voz”.

Todo ello hace de Pelléas et Mélisande una de las óperas más complejas para el espectador convencional, pero también una de las más ricas en significados de todo el repertorio . Coincidiendo con la presentación por primera vez en el Teatro de la Maestranza de Sevilla de la ópera en versión escénica (una interpretación de concierto pudo escucharse en octubre de 2004), el sello Harmonia Mundi acaba de publicar un nuevo registro de la obra en formato CD, y la grabación es especial pues viene de la mano de François-Xavier Roth y su conjunto Les Siécles , que se distingue por ofrecer siempre interpretaciones con instrumentos y criterios de la época en la que fueron compuestas las obras. Aunque a algunos aún les resulte extraño, no son nuevos los acercamientos a música del siglo XX a partir de esta concepción interpretativa, y de hecho el grupo de Roth ofreció ya de este modo grabaciones de los ballets parisinos de Stravinski .

Pelléas desde el sofá. Cinco versiones para acercarse a la ópera

De entre las opciones comerciales que hay para acercarse a Pelléas et Mélisande en formato audiovisual doméstico (DVD o BluRay) he escogido cinco bien distintas entre sí. En primer lugar, la visión de Robert Wilson para la Ópera de París (2012) que ofrece Naïve, una concepción profundamente simbolista, minimalista y que se apoya sobre todo en el gesto y la luz, algo que tan bien le va a la obra de Debussy. Sigo con otra producción de aquel año, la de Nikolaus Lehnhoff para la Ópera de Essen (Arthaus Musik), una visión que parece colocarse en el lado del Romanticismo, que juega sobre todo con las sombras (pero no entiendo por qué se hace spóiler de cada escena antes de que empiece). Dos producciones comento de la Ópera de Zúrich, una antigua (2004), con la española Isabel Rey haciendo de Mélisande y una visión simbolista hasta lo críptico, algo dura, de Sven-Eric Bechthoff (Arthaus Musik). La otra es mucho más reciente (2019) y es de Dmitri Cherniakov, que, como podría esperarse, ambienta el drama de Maeterlinck en un entorno burgués actual (Bel Air Classiques). En el papel de Golaud, puede verse a Kyle Ketelsen, que será quien lo interprete en el Maestranza. Para el final, dejo un clásico: la visión quizás más naturalista de todas, la de Laurent Pelly para el Theater an der Wien en 2009 (Virgin en su día; hoy, Erato) con un matrimonio protagonista extraordinario: Natalie Dessay es Mélisande y Laurent Naouri, Golaud.