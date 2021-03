Vox Luminis debuta en Sevilla con un 'Réquiem' de Biber

El aclamado conjunto vocal belga Vox Luminis actúa hoy por primera vez en el Festival de Música Antigua de Sevilla aunque para su fundador y director, el bajo y flautista francés Lionel Meunier, no es la primera visita a la ciudad, donde en 2017 dirigió un taller organizado por la Sociedad Musical de Sevilla. "Luego he venido varias veces con mi familia y hasta he intentado en vano coger naranjas para hacer mermelada", confiesa con humor.

Vox Luminis comparece a las 16:00 en el Espacio Turina junto con el consort de la Orquesta Barroca de Friburgo, con el que recientemente inició una colaboración que tiene su correlato discográfico en el sello Alpha Classics, donde publicaron el mes pasado el Réquiem en fa menor de Biber, señalado ya por la crítica especializada como uno de los mejores álbumes del año. "Nos gusta mucho trabajar con ellos porque son muy abiertos y receptivos, sus enfoques musicales son muy vivos y particulares, y tengo la sensación cuando estamos juntos sobre el escenario de que funcionamos como un ensemble, ya que ninguno de los líderes somos directores", explica Meunier.

El programa que interpretarán en Sevilla gracias a la coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), titulado Stabat Mater, y que ofrecerán los días sucesivos en Madrid y el Kursaal de San Sebastián, comprende a tres compositores que trabajaron en tierras del Sacro Imperio Romano Germánico a finales del siglo XVII y principios del XVIII, y dos obras maestras: el Réquiem en fa menor de Heinrich Ignaz Franz von Biber y el Stabat Mater de Agostino Steffani. Completa el programa una breve pieza de Christoph Bernhard, compositor que se movió entre Dresde y Hamburgo y que a Meunier le gusta especialmente. El concierto arranca a las 16:00 y será retransmitido por streaming a través del canal en YouTube del Femás.

Meunier está muy ilusionado con sus próximas colaboraciones con la Barroca de Friburgo, "orquesta con la que en abril del año pasado íbamos a ofrecer en el Auditorio Nacional de Madrid la Pasión según san Mateo de Bach, que fue cancelada por la pandemia". En ese sentido, el músico entona "desde el respeto" un sonoro "¡viva España!" por el cuidado que este país ha puesto en abrir sus teatros. "Este concierto de Sevilla es muy especial porque muchos miembros del grupo no han vuelto a tocar en público desde marzo de 2020, cuando el estado de alarma les pilló nada menos que en Australia. La semana que viene, de hecho, teníamos que haber actuado en la Filarmónica de Berlín y otras ciudades alemanas, pero todos esos conciertos han sido cancelados. Hay que felicitar a España por el modo en que ha mantenido con toda seguridad la actividad musical", celebra.

Cuando Vox Luminis comenzó su andadura en 2004 "éramos unos estudiantes que discutíamos y soñábamos con dedicarnos a la música de modo serio y profesional pero acercándola a todo el mundo y haciéndola más accesible. Y en ese empeño seguimos muchos años después", prosigue su director. Vox Luminis ha sido conjunto residente en los más prestigiosos auditorios, como el Wigmore Hall de Londres y, ahora, el Concertgebouw de Brujas.

Referencia en la interpretación de las grandes obras de la música barroca alemana, Vox Luminis no descarta ampliar el repertorio a la música antigua española. "Estamos abiertos a nuevas músicas y a la espera de la inspiración pero me interesa la producción vinculada a los peregrinos del Camino de Santiago y también la labor de Pedro Ruimonte, el compositor español que trabajó en la corte de Bruselas de los Archiduques de Austria [los príncipes Alberto e Isabel Clara Eugenia] en el siglo XVI".