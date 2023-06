Entrevista a la cantante LP con motivo del Icónica Fest: "Mi estilo es parecido al de Johnny Cash mostrando el dedo corazón a cámara"

Laura Pergolizzi, conocida como LP, es una cantante estadounidense. Concretamente de Long Island, en Nueva York. Muchas personas no habían escuchado su nombre, o sus siglas más bien, hasta que la canción Lost on you irrumpió en las listas de grandes éxitos y se convirtió en un hit mundial. Antes de que esta dolorosa oda al desamor marcara un antes y un después en la carrera de la intérprete, ya había compuesto temas para un repertorio de artistas que harían las mieles de cualquier autor. En su palmarés figuran nombres de la talla de Rihanna, Christina Aguilera, Cher, Avicii, Leona Lewis o los Backstreet Boys. El próximo 15 de julio pisará las tablas del Icónica Fest en su primera visita a Sevilla para presentar su último trabajo, Churches, además de sus grandes éxitos.

-Su carrera ha sido como una montaña rusa con muchas victorias pero también con algunas caídas. ¿Qué ha aprendido de este viaje? Si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿lo haría?

–No. Creo que dejaría de preocuparme tanto y me esforzaría más. Tenía fe en que si seguía escribiendo canciones y seguía trabajando en ello, todo saldría bien. Tampoco habría permitido que Warner Bros me obligara a dejar de hacer giras después de haberme acostumbrada a ellas durante los primeros seis meses. Sentía que iba camino de convertirme en un artista que hacía muchas giras y los que mandan en la compañía discográfica me pidieron que dejara de hacer tours y me dedicara a escribir durante dos años. Creo que estuvo bien, pero yo habría hecho pequeñas cosas como esa y no me habría preocupado por si conseguía ciertos contratos discográficos, sólo me habría centrado en seguir adelante.

-Ha escrito para muchos artistas con estilos diversos, ¿cómo es el proceso de composición teniendo en cuenta las diferencias?

–Intento hacerme una idea de lo que sería una buena canción para mí y no tanto para la otra persona. Antes sí que escribía para ese artista. Ahora trato de hacer algo universal y que los productores lo adapten a la música y al estilo de ese intérprete.

-¿Cómo empezó a componer para ellos?

–Estaba tratando de labrarme una carrera como artista, pero eso no sucedió, y tenía dos grandes ofertas con discográficas. Escribí todas estas canciones, pero no llegué a ninguna parte. Y entonces alguien me ofreció un contrato como compositora. Algún amable bastardo.

-Lost on you fue un hit mundial, ¿se planteó en algún momento que llegaría a tanta gente con este tema?

–No tenía ni idea. Me dejaron tocar esa canción para mi sello . Un año y medio después, salió con otro sello, y yo estaba jodidamente sorprendida.

-Su último disco, Churches, ha tenido una muy buena acogida. Es un trabajo muy completo en el que se libera de sus demonios y también hace referencia al destino de algún modo, ¿ha sido un proceso sanador?

–Sí y no. Me sentí bien por tener algo en lo que trabajar durante la pandemia. Pero a la vez, la experiencia fue parecida a la de una prisión en el sentido de no poder realizarlo en un estudio. Así que fue un poco extraño. Escribí ese disco con grandes espectáculos en la cabeza y terminé teniendo que cantar en voz baja a través de Zoom.

-En Churches dice que "cuando una mujer tiene que esconder su cabeza de Dios para sentarse en un lugar sagrado, ese no es lugar para mí". Una declaración muy dura.

–Sí, lo digo en serio. No me cubro la cabeza para entrar en una iglesia. Creo en Dios muy profundamente. Y mi Dios, Dios en general, no necesita que, ni yo ni nadie, se cubra. Esa es una decisión anticuada de un patriarcado que ya no se aplica. La gente puede hacer lo que quiera, yo simplemente no me sentaré allí.

-¿Cuáles son sus principales influencias a la hora de componer?

–Yo misma y las personas que están cerca. A menudo mis amantes. Y la vida. Encuentro la inspiración en la vibración y en la emoción del maldito pero hermoso caos que me rodea en todo momento. Lo almaceno y luego voy a por ello.

-Para los sevillanos que no la conocen, ¿cómo definiría su estilo?

–¿Mi estilo en general? Creo que tiene un elemento de autenticidad y de honestidad. Además, tiene cierta arrogancia pasada de moda. Y una fanfarronería que es como ese vete a la mierda. Como Johnny Cash mostrando el dedo corazón a la cámara.

-Además de su último trabajo, ¿qué verán los sevillanos en el concierto que protagonizará en Icónica Fest?

–A una persona que puede no parecerse a ellos, pero que está hecha de carne, hueso y sangre. Soy una persona muy empática que quiere conectar con ellos.

–¿Aprovechará para visitar la ciudad?

–Me gustaría, pero todo dependerá del tiempo que vaya a pasar allí.

–Ha mencionado sus referentes generales, ¿tiene alguno español?

–Rosalía, por supuesto.