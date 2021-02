A veces creemos que nuestras mascotas son iguales que nosotros: "podemos darle la misma comida, los mismos medicamentos e incluso tienen la misma temperatura que nosotros, etc", pero lo cierto es que debemos saber lo que es bueno y malo para ellos.

Por ejemplo, en el caso de los perros, hay alimentos que les pueden dañar gravemente su salud. Os lo explicamos en este artículo sobre " qué alimentos no debe comer tu perro". También pensamos que si medimos la temperatura de nuestro peludo y da "38ºC" tiene fiebre. Esto no es cierto ya que la temperatura corporal de los perros es mucho más alta que la de los humanos, por eso a veces es complicado saber si tienen fiebre o no.

Claves para saber si tu perro tiene fiebre:

-Su temperatura corporal supera los 39,5ºC.: la temperatura normal de los perros ronda los 38 grados (incluso la de los cachorros es todavía más elevada), por lo que si le medimos la temperatura y supera los 39,5ºC es un indicio de fiebre. ¿Cómo medimos la temperatura? para esto es necesario un termómetro de lectura rápida o bien un termómetro que se pueda meter por la vía rectal. El segundo es más preciso. Si tienes uno en casa, puedes ponerle un poco de papel "film transparente" y vaselina para introducírselo con mucho cuidado. Es importante que el perro esté quieto y tranquilo para que no se haga daño y la temperatura sea 100% fiable.

-Tiene la nariz seca y caliente: La nariz es un buen indicativo para saber qué le pasa a nuestro perro. Por ejemplo, si alguna vez tiene simplemente la nariz muy seca es que probablemente esté un poco deshidratado y necesite beber agua. Si a la nariz seca se le une que la tiene caliente, es otro síntoma de fiebre.

-Tiene los ojos rojos, acuosos o nublados: Este síntoma es un poco más complicado de ver, pero si tu perro presenta estos signos, es muy probable que le pase algo.

-Los temblores, los escalofríos, la pérdida de apetito o los vómitos son los indicios más comunes que presentan los perros cuando tienen fiebre. Si alguna vez a tu mascota le pasa algo así, lo mejor es que acudas al veterinario para que pueda analizarlo bien. Podría darse el caso de que el perro tenga otros síntomas y no seamos capaces de observarlo porque no tenemos los conocimientos adecuados.

Causas de la fiebre en los perros

Suele estar relacionada con infecciones causadas por virus o bacterias. Es probable que cuando acudas al veterinario una de las recetas que te prescriba sea el Paracetamol, que se puede usar para los perros, pero NUNCA decidas automedicar a tu mascota porque las consecuencias podrían ser fatal.

También debes dejar que descanse, no lo fuerces a salir mucho a la calle ya que necesitará reposo. La dieta en esta ocasión es importante para que se recupere, y debe ser rica en calorías. Si ha perdido el apetito y no quiere comer alimentos sólidos, debes intentar que al menos beba la mayor cantidad de líquido posible (un caldo de pollo y verdura le reconfortará).

Si además el perro sufre temblores, podemos taparlo con una manta ligera para que mejore su sensación térmica. Una buena opción para que le baje la fiebre es pasarle un paño húmedo con agua tibia por su barriga. Seguro que con estos trucos, ayudarás a tu perro a que su fiebre vaya bajando.