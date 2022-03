¿Deberías despertar a tu perro si piensas que está teniendo una pesadilla?

Ver a nuestro perro dormir es una de las cosas más comunes que podemos encontrar en nuestra mascota, ya que a lo largo de su vida estos animales pasan muchas horas de vida durmiendo. Los cachorros y perros ancianos pueden llegar a dormir entre 18 y 20 horas, mientras que un perro adulto duerme una media de 13 horas al día aproximadamente.

Seguramente en más de una ocasión has observado a tu perro dormir y quizás lo hayas encontrado durmiendo boca arriba, de lado, boca abajo, etc. Cada can puede poner diferentes posturas y cada una de ellas tiene su propio significado.

Además, probablemente en alguna ocasión también lo hayas visto haciendo algún gesto repentino e involuntario. Esto se debe a que los perros, al igual que las personas, pueden soñar y a la vez tener pesadillas que se producen en su fase más profunda del sueño, conocida como la fase REM. Ahí puede llegar a mover las patas, los ojos, la boca o las orejas y es muy común que empiece a hacer algunos sonidos parecidos al llanto.

Cuando esto pasa muchas personas deciden despertarlo para que no siga "sufriendo" (aparentemente). Pero, ¿alguna vez te has preguntado si es bueno despertar a tu perro mientras duerme?.

Sigue leyendo para saber cómo deberías actuar en estos casos.

Qué hacer si piensas que tu perro está teniendo una pesadilla