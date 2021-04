Rascadores, juguetes y demás accesorios para tener un gato sano y feliz

¿Tienes gatos en casa? o ¿te estás preparando para la llegada de tu primer felino a tu hogar? Desde rascadores a comederos, tu mascota merece cuidados y espacio. Vamos a ver algunos de los accesorios para gatos que están arrasando.

Árbol rascador para gatos

Este rascador es perfecto para tu gato para descansar y para jugar, así como para el cuidado de sus garras. La cueva ofrece a tu gato un excelente lugar para retirar y relajarse.

Será como un pequeño parque de atracciones para tu mascota.

Los numerosos puntos de observación que dará a tu gato una visión perfecta de los alrededores. Los tres plateas son ideales para que pueda estar tumbado. Incluye una bola de juego. Su precio 39,95€.

"Mi gata está encantada con él! Se ha convertido en su torre de control y desde ahí vigila su “territorio” durante horas. Además, ha dejado de destrozar el sofá y prefiere rascarse en el árbol también! Así que perfecto!".

*Precio: 39,95€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Arenero para gatos

Un arenero es prácticamente esencial si tienes un gato, idealmente diseñado para su comodidad diaria. Pero también para mantener el orden en casa y ubicarle un espacio concreto a las necesidades de tu felino.

Esta caja de arena tiene un borde elevado, lo que limita las salpicaduras de arena fuera de la caja para gatos y retiene los olores para que no se derramen en su hogar.

Se vende con su pala a juego, se puede colgar de dos maneras diferentes para que siempre la tengas a mano para una limpieza rápida. Su precio 15,99€.

"Tengo 4 gatos y sobre todo uno de ellos mueve mucho la arena y con otros areneros la tiraba toda al suelo. Pensé que con éste tiraría menos, pero que aún así seguiría tirándolo. Pues no es así, no sale nada de arena, así que no puedo estar más contenta."

*Precio: 15,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Rascador para gatos

Las uñas de gato crecen muy rápido, por lo que para mantenerlas afiladas y evitar que se curven excesivamente, tiene por costumbre afilarlas.

Los gatos domésticos carecen de un lugar para la escalada deportiva, por lo que el efecto de afilado de garras no es obvio, y la tasa de crecimiento de las garras será más rápida. Su precio 16,99€.

"Me encanta que traiga las ventosas que además se adhieren muy bien. Así cuando mi peludo se afila las uñas no se trae consigo el rascador por lo q el ruido golpeando al suelo a altas horas de la madrugada ha desaparecido."

*Precio: 16,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Juguete pez

Este será el entretenimiento favorito de tu gato. Se trata de un juguete interactivo para felinos con sensor táctil incorporado, y sí, en forma de pez.

Se mueve y hace un sonido cuando sus gatos golpean al pez en su vientre, lo que mantiene a sus gatos enfocados en el juguete y sacando toda esa energía. Se 'duerme' después de un tiempo y solo se activa cuando se toca. Su precio 8,99€.

"Es un juguete genial para gatos y gatas que sean curiosos y tengan mucha energía. Mi gata de 1 año es algo hiperactiva por las mañanas y los últimos días en vez de correr y dar saltos por la casa se los ha pasado jugando con este juguete."

*Precio: 8,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Comedero para gatos

Este comedero para gatos es seguro y nada tóxico, y es que está hecho de acero inoxidable. Es resistente al calor y a la corrosión, y tiene un tapete de silicona real, en el que podrás verter comida caliente sin preocupaciones.

Consta de dos tazones dobles de 400 ml cada uno. Uno para comida y otro para agua. Pueden usarlo tanto perros como gatos. Incluye además una pala o cuchara para añadir la comida.

Es antideslizante para evitar que se mueva y derrame el contenido, o raye el suelo. Y tiene garantía de un año. Su precio 16,99€.

"Buenísimo, lo más cómodo que probé, anti manchas, antideslizante, ligero, fácil de limpiar y de escurrir debajo del grifo, mi perro es muy baboso y recoge todo lo que tira al comer y beber, cuando acaba lo lavas con agua y como nuevo, además los platos metálicos se quedan muy bien encajados para que no se muevan y al ser de plástico se agarra muy bien al suelo."

*Precio: 16,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Feliway antiestrés para gatos

Este difusor por enchufe, emite mensajes químicos que solo reciben los felinos. Está triunfando entre quienes tienen un gato por mascota, porque es una solución natural y eficaz para reducir el estrés y prevenir comportamientos como el marcaje con orina, los miedos, que se esconda o que arañe, la falta de apetito o acicalamiento excesivo.

Mejora el bienestar y el comportamiento de tu gato cuando hay cambios en casa: introducción de una nueva mascota, la llegada de un bebé, mudanzas, cambios en las rutinas o visitas. Es recomendado por los veterinarios y no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones, ya que no es ni un sedante ni tranquilizante. Este difusor eléctrico trae recambio incluido, dura hasta 30 días cada uno. Su precio ahora 21,99€.

"Con dos gatos en casa, uno con 11 años y otro con 18 meses, se estaba creando un conflicto de territorialidad y macho dominantes, no se respetaban y había problemas con los areneros.Ahora se respira tranquilidad, están tranquilos y calmados."