Los castores tienen los dientes naranja y son tóxicos por su contenido en hierro

Los castores son un tipo de herbívoros característicos de América del norte. Estos roedores son de naturaleza semiacuática y se mueven con gran agilidad dentro del medio acuático, gracias a sus pies traseros, los cuales son usados como aletas de natación. Al mismo tiempo, su cola tiene forma de remo y les sirve para direccionarse.

Este tipo de herbívoros son imprescindibles en la naturaleza, gracias a sus habilidades como constructores. Asimismo, uno de los rasgos más característicos de estos animales son sus largos dientes, los cuales nunca dejan de crecerles y que son muy tóxicos para los humanos.

Por qué los castores tienen los dientes de color naranja y por qué resultan tan tóxicos

Debido a este crecimiento perpetuo, los castores se ven obligados a roer los árboles de su entorno para contar con una longitud apropiada. Otro de los aspectos más destacables de su dentadura es su característico tono anaranjado. Esto se debe a su alto contenido en hierro, lo que provoca que su esmalte dental se encuentre pigmentado con este color.

El hierro provoca que su dentadura tenga una gran fortaleza, lo cual le permite cortar la madera de manera más segura y ágil, además de evitar la aparición de caries dentales. Aunque las mordeduras de castor no son habituales en su entorno, sí que hay que tener protección, puesto que su alto contenido en hierro es precisamente lo que provoca que resulten sumamente tóxicos para las personas.

A diferencia de otro tipo de mamíferos, como el ser humano, los castores cuentan con hierro en su dentadura en lugar del conocido magnesio. Es por ello que desde la Northwestern University se realizó un concienzudo estudio que tenía a estos herbívoros como eje central para mejorar la dentadura humana.

Al ser más resistente que el magnesio, el autor principal del estudio en The McCormick School of Engineering and Applied Science, el doctor Derk Joester, tomó a los castores como un reto a estudiar para entender la composición de sus dientes: "Hemos hecho un gran paso hacia adelante en el entendimiento de la composición y estructura del esmalte, el material no estructurado, que forma solo una fracción del esmalte, parece desempeñar un papel importante en contra de la caries dental. Encontramos que son esos pocos iones, que le proveen de diversidad son los que hacen realmente la diferencia en cuanto a la protección. En el esmalte regular es el magnesio, sin embargo en los castores es el hierro, el cual lo hace mucho más resistente".

Debido a ello, los castores serían fundamentales para lograr fortalecer los dientes humanos, así como para fomentar la prevención de las temidas caries, gracias a este alto contenido en hierro. Así, los característicos dientes de castor allanan el camino hacia una salud dental más prolífica y eficiente.