Esto es lo que debes hacer si te encuentras un gato abandonado

Como indican los datos del Estudio de Abandono y Adopción 2024 de la Fundación Affinity, en el año 2023 los refugios y protectoras de animales recogieron 286.681 gatos y perros, una cantidad sensiblemente inferior a la del año anterior, pero que sigue siendo alarmante.

Aunque conviene mencionar que un 63% de los animales rescatados que contaban con microchip se pudieron devolver a las familias, por lo que un alto porcentaje de los que llegaban a las protectoras no fueron abandonados, sino que, seguramente, se habían perdido.

Incluso así, sigue siendo muy elevado el número de animales que se abandonan cada año. Es importante saber, por lo tanto, lo que debemos hacer si nos encontramos a un gato en la calle. Lo primero es cerciorarnos de que ha sido abandonado y de que no pertenece a una colonia controlada o que, simplemente, su dueño le deja salir. Para ello, debemos fijarnos en su aspecto físico, para ver si está descuidado y demasiado flaco. Que no tenga correa también puede ser un indicativo, aunque no es 100% fiable.

Lo que debes hacer si te encuentras un gato abandonado

Después de asegurarnos de que es un gato abandonado que necesita ayuda (comprobando que no cuenta con ninguna chapa identificativa) debemos ofrecerle algo de agua y comida, pues seguramente esté hambriento. Es aconsejable que para ganarnos su confianza le hablemos en un tono suave y que no realicemos movimientos bruscos que puedan asustarle. Este proceso puede ser lento, por lo que es posible que necesitemos varios días para que el pequeño felino se fíe de nosotros.

A continuación, debemos llevarlo al veterinario, que comprobará si tiene microchip, además de realizar un chequeo médico con el que conoceremos el estado de salud del animal y si padece alguna enfermedad que requiera tratamiento. En el caso de que no podamos dar con su dueño, podemos acogerlo en nuestra casa y buscarlo a través de las redes sociales, publicando fotos del animal rescatado.

Si el dueño no aparece, el siguiente paso podría ser, como indican desde Tiendanimal, contactar con protectoras de la zona, que podrán encontrarle un hogar al gato. Igualmente, haríamos lo propio con el ayuntamiento de la localidad, que quizá cuente con un servicio para atender a los animales que han sido abandonados.

Otra idea sería darle un hogar al gato y adoptarlo. Se necesitarán algunos objetos para que el animal sea plenamente feliz, como una cama cómoda, un bebedero, un comedero, una caja de arena para que haga sus necesidades, juguetes y un rascador. Si tenemos otros animales en casa, lo ideal es que vayamos presentando al nuevo compañero poco a poco, para reducir los niveles de estrés que puedan sufrir y minimizar el riesgo de que haya conflictos.