La paloma rabiosa: pone un huevo en un balcón y la reacción de una chica se vuelve viral

La cuenta de Instagram @cabronazi que cuenta con más de 10 millones de seguidores en la red social, se encarga de compartir contenido que rápidamente se vuelve viral. El pasado jueves 6 de abril subió un vídeo de la usuaria @mirandamartii donde contaba la historia de "la paloma rabiosa".

Miranda iba a salir a su balcón para tender la ropa cuando de repente vio a una paloma poniendo un huevo: "paloma, este no es lugar para poner un huevo" en ese momento la paloma reacciona moviendo sus alas y emitiendo un sonido que provoca el susto de la chica y de los miles de usuarios que ya han visto el vídeo.

"Ahora no sé si cogerme el huevo y guardármelo y cuidármelo o dejarlo con la paloma. Un huevo no puede vivir en este nido" señalaba la joven mientras mostraba las ramitas que anteriormente habría traído la paloma.

A continuación la chica llega al balcón con una bolsa de plástico y pone el huevo dentro, algo que ha sido duramente criticado en la red social de Instagram: "Pero si más que ayudarla la está estresando", "Si lo puso ahí es porque la textura del suelo ella considera que es cálido, lo prudente hubiera sido darse cuenta y no volver al balcón hasta que la paloma terminara, últimamente los animalitos no tienen muchas áreas donde se puedan reproducir sin que haya un humano en el medio", "Guay, gracias a manosear el huevo probablemente la paloma lo abandone..sin contar con el estrés que le ha provocado nama que pa grabar un video pa instagram" decían algunos usuarios.

En el vídeo que ya ha sido visto por un millón y medio de personas,p Miranda también ha tenido algunos defensores: "No entiendo ciertos comentarios que he leído en su contra cuando lo único que ha dicho y hecho es lo correcto. Ese huevo ahí no tiene esperanzas de vida y ella al menos le ha dado una oportunidad poniéndole una “casita” ya que no existía un nido ahí para que pudiese incubarlo. Chapó por ti".