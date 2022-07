Un tiktoker se come un murciélago tras perder una apuesta y enferma gravemente

Un día, tal y como informa el medio de comunicación Clarín, hizo una apuesta y la perdió. Fue en ese momento cuando cocinó un murciélago. Primero lo metió en una olla vivo y luego echó agua por encima hasta que hirvió y murió quemado. A continuación, en una sartén introduce cebolla, tomate y otras especias que mezcla con el murciélago ya hervido. Después, se graba a él mismo comiéndoselo y tan solo deja los restos de hueso.

¿Cuál fue el resultado? fiebre alta, perder la voz y cansancio. Él mismo aseguró que "nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en Africa comen murciélagos y no tienen problemas. Yo, en cambio, perdí la voz y tuve fiebre alta, pero no creo que sea Covid-19. Tomé algunas medicinas, pero la situación no ha mejorado", relató el tiktokero.

"La marihuana me curó"