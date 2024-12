Acerinox Europa, una apuesta por las energías renovables

La relación entre las Energías Renovables y la producción de Acero Inoxidable, es un claro ejemplo de cómo la industria puede adaptarse para proteger el medio ambiente. Acerinox Europa establece este cambio como un objetivo prioritario en sus Planes Estratégicos.

Acerinox Europa es un gran consumidor de energía, siendo de carácter electro-intensivo por su consumo eléctrico y muy cerca de la consideración de gas-intensivo por su elevado consumo de gas natural. Por tanto, la apuesta por el cambio a las energías renovables tiene un significativo impacto en su proceso de fabricación.

Cuando se hace referencia a las energías renovables no solo hay que pensar en la eólica, solar, hidráulica, etc., también hay que considerar los gases de origen renovable o gases de origen no biológico como imprescindibles en la transición energética, dado que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por el consumo de combustibles/gases de origen biológico, como por ejemplo, el gas natural.

La fabricación de Acero Inoxidable es un proceso intensivo en el uso de energía, por ello Acerinox Europa cuenta con la certificación de un Sistema de Gestión de Energía ISO 50001, que requiere la implantación de una política de consumo de energía y de eficiencia energética y la adecuada gestión de aspectos energéticos derivados de su actividad. Para ello dispone de los mejores medios humanos y técnicos, lo que se traduce en un ahorro medible del coste energético.

Por otro lado, la inversión de forma continuada en campos tales como la digitalización, infraestructuras e innovación, están aportando grandes mejoras desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental a la compañía.

Utilización de Energía Eléctrica y Gases renovables en Acerinox Europa

En cuanto a Energía Eléctrica Renovable, Acerinox Europa cuenta actualmente con el 50% de su consumo de energía eléctrica (380.000 MWh) procedente de fuentes renovables, repartidos aproximadamente en un 30 % energía eólica, 15 % hidráulica y 5 % solar, con garantías de origen (GdOs) certificadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

SUBESTACIÓN 220 KV ACX, PARQUE INTERRUPTORES 2

La adquisición de dicha energía eléctrica se realiza mediante contratos PPA´s por sus siglas en inglés (Power Purchase Agreement), convirtiéndose en una de las compañías electro-intensivas con mayor consumo de Energía Eléctrica Renovable dentro de su sector y pionera en este tipo de contratos en el mercado ibérico de la electricidad.

La Energía Renovable que consume Acerinox Europa evita la emisión de 98.800 tn equivalentes de CO2 al año, el equivalente a las emisiones de CO2 que generan unos 40.000 vehículos de gasolina en ese mismo periodo.

Respecto a la sustitución del gas natural, la otra fuente de energía utilizada por Acerinox Europa en su proceso productivo, se están barajando, con varios proyectos de innovación y desarrollo por parte de sus equipos técnicos y de I+D, diferentes alternativas para la integración en el proceso productivo como el Biometano y el Hidrógeno Verde.

Por un lado, está en estudio la posibilidad de compra a futuro de biometano mediante BPA, por sus siglas en inglés (Biomethane Purchase Agreement) con un 20 % de nuestro consumo anual, que produciría un abatimiento de unas 36.400 tn equivalentes de CO2 al año.

Y por otra parte, respecto al uso del Hidrógeno Verde, Acerinox Europa, está en fase de acuerdo para la adquisición de unos 600.000 kg/año, lo que le convertiría en el primer consumidor de Hidrógeno Verde del Campo de Gibraltar. El uso de dicho Hidrógeno Verde sería para dos aplicaciones:

1) sustitución del consumo de H2 actual de origen gris obtenido por disociación de amoniaco, que se emplea en un proceso de recocido en atmosfera no oxidante

2) el H2 verde restante (un 30 % aproximadamente) en blending con gas natural, evitando como consecuencia emisiones de CO2.

Con estos hitos Acerinox Europa cumplirá con los objetivos de su Plan Estratégico 2030 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, uso de Energías Renovables, y en definitiva, con su compromiso medio ambiental.

Acerinox Europa, como uno de los principales consumidores de gas natural de Andalucía, está llamado a jugar un importante papel en la decisión sobre las alternativas cara a una sustitución progresiva por gases renovables.

ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA ERM GAS NATURAL ACERINOX

Contribución de Acerinox Europa a la estabilidad del sistema eléctrico

Es importante destacar que los grandes consumidores de energía eléctrica como Acerinox Europa aportan firmeza al sistema eléctrico por su estabilidad en su consumo de energía en el sistema: 24 h, 365 días al año.

La penetración masiva de Energías Renovables en el Mix Nacional Eléctrico, con un crecimiento cada vez mayor, y con unos objetivos marcados en el Plan Nacional De Energía y Clima del 81% de generación de origen renovable para 2030, hacen que el sistema eléctrico en determinados momentos pierda firmeza por la variabilidad de las Energías Renovables.

Los grandes consumidores como Acerinox Europa, participan en los servicios de balance del sistema eléctrico, cediendo parte de su energía eléctrica al sistema ante posibles problemas en la estabilidad de la red eléctrica, reduciendo la inestabilidad de la red con posibles apagones, y minimizando la entrada en el sistema de tecnologías convencionales, que por un lado emiten gases de efecto invernadero y por otro lado provocan aumentos de precios en la factura eléctrica.

Acerinox Europa, presta servicio al sistema eléctrico participando en el denominado SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda), siendo uno de los adjudicatarios en la subasta pública del Operador del Sistema, celebrada el pasado Nov-24.

Participar en estos servicios supone un gran esfuerzo para la planta debido a que ante una activación del SRAD Acerinox Europa debe entregar al sistema una determinada energía eléctrica durante un periodo de tiempo, y esto exige por tanto, una reordenación temporal de su logística y sistemas productivos adaptándolos a las necesidades del sistema eléctrico.

El resultado es la reducción de la activación de energías convencionales, contribuyendo así a una mejora medioambiental.

Dentro de los servicios de balance del sistema eléctrico Acerinox Europa está trabajando también en el proyecto STATCOM (compensador síncrono estático), para participar en los servicios de control de tensión, provocados por la falta ocasional de potencia en la red eléctrica también generados por la penetración masiva de energías renovables. El objetivo es generar potencia reactiva inductiva al sistema eléctrico, evitando la entrada de ciclos con tecnología convencional y en definitiva disminuyendo, de la misma forma que el SRAD, la emisión de gases de efecto invernadero del sistema eléctrico nacional.

ECO Acerinox: Nace un inoxidable aún más sostenible

Es fácil reconocer el gran compromiso de Acerinox Europa con el cumplimiento de sus objetivos de Sostenibilidad, y el esfuerzo económico que aún supone hoy en día priorizar el uso de las Energías de Origen Renovable.

En esta línea, Acerinox Europa ya esté produciendo y comercializando Eco Acerinox, una gama de aceros inoxidables fabricados en óptimas condiciones desde el punto de vista de Sostenibilidad, es decir:

Maximizando el consumo de energías de origen renovable en todo el proceso de fabricación.

Seleccionando las materias primas que en su proceso de fusión generan las menores emisiones de CO2, y que a su vez han sido fabricadas con el máximo de energía de origen renovable.

Utilizado el máximo de chatarra en las cargas de fusión, pues es material reciclado que no tiene emisiones.

Priorizando que la chatarra empleada sea propia, pues no conlleva las emisiones derivadas de un transporte.

Aplicando routings de fabricación con la mayor eficiencia energética, aprovechando el calor generado y recuperándolo como fuente de energía.

Con estas características, Acerinox ofrece al mercado una familia de Aceros Inoxidables Sostenibles con garantías de máximos de % de producto reciclado (superiores al 92%), potenciando la Economía Circular y unos niveles de emisiones de CO2 en torno a un 50% inferioresa los de los productos estándar.