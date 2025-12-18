Acerinox y la Sostenibilidad

La sostenibilidad en Acerinox no es un concepto accesorio ni un gesto puntual, sino una estructura que se sostiene sobre un plan estratégico articulado en cinco pilares. Desde el área de Sostenibilidad, nos explica Rosa Ruiz, que este marco integra el gobierno ético, la mitigación del cambio climático y la eficiencia energética, la economía circular orientada a un producto cada vez más sostenible, y un firme compromiso con la cultura, la diversidad y la vinculación con la comunidad que rodea a la fábrica.

Rosa Ruiz y Athenea, responsables de Sostenibilidad en la planta de ACX Europa en el Campo de Gibraltar. / Acerinox

Para que esa relación con el entorno sea real y no solo declarativa, la compañía ha desarrollado un plan de acción social destinado a ordenar y dirigir sus iniciativas de apoyo. Ese plan se traduce en varias líneas de trabajo: por un lado, la contribución al desarrollo socioeconómico del Campo de Gibraltar, que es el territorio que acoge a la fábrica y al que pertenece la mayor parte de la plantilla; por otro, el bienestar de las personas, entendiendo que ese concepto no se limita a quienes trabajan en la fábrica, sino también a sus familias. A ello se suma la promoción de una cultura de calidad, el impulso de un desarrollo inclusivo y la protección constante del medio ambiente y la biodiversidad.

En este contexto, Acerinox junto a Europa Sur han impulsado recientemente acciones como Reverdece, una iniciativa de plantación de árboles en varias parcelas del Campo de Gibraltar, en colaboración con institutos locales. Una acción concreta, visible y duradera que une lo educativo y lo ambiental.

Como nos cuenta Athenea Lozano, esta actividad encaja de forma natural en dos de sus ejes: la protección del entorno y la biodiversidad, y la garantía de una educación de calidad. También subrayan que existe un valor añadido: los estudiantes que participan hoy podrían convertirse en parte de la plantilla del futuro.

La experiencia les ha permitido disfrutar de la riqueza natural del Campo de Gibraltar a través de las zonas seleccionadas, reforzando la idea de que cuidar el territorio es una inversión directa en la comunidad que forma parte de él.

Reverdece es la última iniciativa de este tipo en Acerinox, pero desde siempre han realizado acciones con centros educativos para formar a los más jóvenes y concienciarlos sobre la importancia de su entorno.

La sostenibilidad no se activa solo con un proyecto, ni son palabras vacías dentro de la Responsabilidad Social de la empresa, si no que está presente desde el origen hasta que sale el producto final, en su ADN.

De hecho, el propio proceso productivo de la fábrica es tan sostenible como circular. Se utiliza chatarra como principal materia prima, convirtiendo así un residuo en recurso. Y al final de la vida útil del acero, este se convierte de nuevo en chatarra lista para reactivar el ciclo.

La visión sobre la sostenibilidad no solo ha ganado peso: se ha convertido en esencial

Educar con las manos en la tierra

Más que una acción para recuperar territorio, la iniciativa impulsada por Acerinox, en colaboración con varios institutos del Campo de Gibraltar y Europa Sur, busca fomentar la conciencia ecológica entre los más jóvenes. El proyecto consiste en la plantación de árboles en distintas parcelas del entorno, pero el objetivo principal es formar a nuevas generaciones en valores de sostenibilidad, respeto por el medio natural y participación activa en el cuidado del entorno.

A través de estas jornadas, los estudiantes no solo plantan árboles: aprenden sobre la biodiversidad local, el valor de los ecosistemas y la importancia de los espacios verdes como elementos esenciales del bienestar comunitario. También es una oportunidad única para muchos de ellos de conectar con la naturaleza que les rodea. Una actividad que cuenta con una formación previa en las aulas, y que se convierte así en una herramienta pedagógica que conecta directamente con el territorio y que visibiliza la importancia de que la juventud tenga un papel activo en los desafíos ambientales del presente y del futuro.

Reverdece no es el primer proyecto de Acerinox en materia de sostenibilidad, ni será el último, pero sí es una oportunidad muy simbólica de sembrar futuro entre todos.

