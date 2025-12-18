“Andalucía tiene la oportunidad de liderar la competitividad energética en España”

Inmersos en plena auditoria que pretende aclarar las causas del apagón que vivimos el pasado 28 de abril, charlamos con Leandro Real, recientemente incorporado a Quantica como su director de negocio para empresas, sobre el sol, el talento, la industria y la tecnología. Está claro, España reúne las condiciones necesarias para liderar la transición energética y reforzar la competitividad de su tejido industrial.

Instalación de Inés Rosales realizada por Quantica. / Quantica

Pregunta.La energía solar atraviesa un nuevo ciclo de crecimiento en España. ¿Qué factores explican este auge y qué papel está llamado a jugar en el mix energético nacional?

Respuesta.El auge de la energía solar en España responde a una combinación de factores tecnológicos, económicos y regulatorios. La rápida caída de costes, el impulso de las renovables en el mercado mayorista, las exigencias de descarbonización impulsadas desde Europa y el crecimiento del autoconsumo, que según la CNMC a junio de 2025 contaba con alrededor de 696.000 instalaciones y 5,4 GW de potencia instalada, están acelerando su implantación. Además, debemos tener en cuenta que estamos en pleno proceso de electrificación, incrementando la demanda a la par que la necesidad de cubrirla con fuentes limpias.

R.En este contexto, España, con unos 131.000 megavatios de corriente alterna (MWac) de capacidad solar proyectada y operativa, se consolida como líder europeo. Creemos que la solar está llamada a ser uno de los pilares del mix nacional, aportando competitividad, estabilidad de precios y descarbonización.

R.Este liderazgo se apoya en una ventaja geográfica objetiva: el recurso solar. España registra de media en torno a 2.500 horas de sol al año, frente a valores habituales de 1.600–1.900 horas en Europa central, mientras que Andalucía alcanza entre 3.000 y 3.500 horas anuales, situándose entre las regiones más soleadas de Europa. En términos de irradiación, el sur de España supera los 1.800–2.000 kWh/m²·año, muy por encima de los 1.100–1.400 kWh/m² año característicos de buena parte del continente. Esta diferencia se traduce en una mayor producción por megavatio instalado y menores costes de generación, reforzando el carácter estratégico de la energía solar para el sistema energético español.

P.Aterrizando a lo local, Andalucía se posiciona como un polo clave en competitividad energética. ¿Qué lo está haciendo posible?

R.Andalucía se está consolidando como polo energético gracias a un crecimiento récord de renovables con más de 3.600 MW en un año y a una apuesta decidida por la industria verde. La abundancia de recursos solares, combinada con políticas fiscales favorables y programas de incentivos, refuerza su liderazgo y beneficia la eficiencia energética del tejido productivo andaluz a la par que contribuye a la sostenibilidad económica y medio ambiental del modelo productivo.

Instalación de Ilunion realizada por Quantica. / QUANTICA

P.¿Qué tipo de soluciones están priorizando hoy las compañías que apuestan por el autoconsumo?

R.Desde Quántica trabajamos para ofrecer la implementación de soluciones energéticas que integren generación, almacenamiento y gestión inteligente, siempre con la personalización como prioridad. La combinación de autoconsumo, almacenamiento y sistemas de respaldo conforma una solución energética completa. Sin ir más lejos, en los dos últimos años, hemos aumentado en un 80 % la firma de contratos PPA, multiplicado por cinco la demanda de instalaciones con batería y por veinte la de backup, consolidando nuestra posición como operador de referencia en este canal. Inés Rosales, Ilunion o Grupo ACB, son algunas de las empresas de la zona que ya confían en nosotros.

P.¿El almacenamiento energético ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad estratégica?

R.Así es. El almacenamiento energético se ha convertido a día de hoy en una necesidad estratégica. El apagón de abril evidenció que la electrificación sin baterías nos deja expuestos. Desde entonces, y apoyados en la mejora de costes de fabricación y del rendimiento de estos equipos, la industria busca garantizar su continuidad operativa, y gestionar mejor sus excedentes, reforzando así su resiliencia energética. Integrar almacenamiento desde el diseño, aprovechando el potencial del almacenamiento hibridado, con soluciones escalables y fiables, será clave para un modelo energético más robusto y competitivo de cara a los próximos años. La reducción de costes y la mejora de la curva de rendimiento de estos equipos han hecho que proyectos que hace un año no eran rentables, ya sí lo sean.

P.¿Cómo están aprovechando las empresas andaluzas las subvenciones disponibles para autoconsumo y almacenamiento?

R.Los proyectos en autoconsumo siempre son proyectos rentables per se. No obstante, la apuesta de Andalucía por apoyar al sector, para que nuestra comunidad autónoma se erija como referente en competitividad energética, es firme.

R.Los incentivos para el uso eficiente de la energía (INEA) cuentan con un presupuesto de más de 160 millones de euros para hogares, pymes y comunidades, mientras que los incentivos integrados de competitividad y energía (INCEA) movilizan 250 millones destinados a la industria y espacios productivos, incluyendo almacenamiento. En Quantica ya hemos tramitado con éxito más de 50 millones de euros en subvenciones al autoconsumo y tenemos intención de seguir haciéndolo para mejorar la competitividad del tejido industrial español.

Instalación de ACBComponents realizada por Quantica. / Quantica

P.Desde fuera también llegan señales. ¿Qué tendencias internacionales destacan en autoconsumo y almacenamiento?

R.El otro día leía que los paneles fotovoltaicos cubren ya más de 14.500 km2 de la superficie del planeta; una superficie similar a Irlanda del Norte. China, Estados Unidos e India lideran esta expansión. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se instala más solar que eólica. En China, la apuesta pasa por grandes plataformas híbridas.

R.En este contexto, y siendo un país significativamente menor, España se sitúa como cuarta potencia mundial, lo que da una idea del potencial que estamos desarrollando. En Quantica estamos muy atentos a estas dinámicas internacionales apoyados por Hanwha, que opera en mercados de referencia con alta exigencia tecnológica. Ese conocimiento global nos permite anticipar tendencias, identificar buenas prácticas y adaptarlas a nuestro contexto. España tiene una oportunidad única y Andalucía juega un papel fundamental. Las condiciones las tenemos justo aquí: sol, talento, industria y tecnología.