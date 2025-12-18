Andalucía, protagonista del crecimiento sostenible de VERBUND

Andalucía siempre ha sido una tierra de oportunidades. Para VERBUND Green Power Iberia, esta realidad se ha convertido en una convicción estratégica: la comunidad es hoy la piedra angular del crecimiento de la compañía en España y un ejemplo de cómo las renovables pueden generar prosperidad si se integran con respeto y diálogo en el territorio.

Proyectos en funcionamiento

Actualmente, los parques eólicos y plantas fotovoltaicas que tiene la eléctrica estatal austriaca en operación en España suman 710 MW, y más del 40 % de esa capacidad –307 MW en total– está ubicada en Andalucía. Este peso regional refleja la importancia que ha tenido la comunidad en la hoja de ruta de la compañía y las relaciones estrechas que mantiene con administraciones, instituciones y municipios. “Andalucía es, sin duda, nuestra comunidad estrella; nuestro crecimiento futuro pasa por seguir construyendo aquí de manera responsable”, explica Enrique Barbudo, director general de VERBUND Green Power Iberia.

El impulso andaluz de la compañía se hará aún más visible en los próximos años: más que triplicará su capacidad operativa en Andalucía para 2028. Ya han entrado a fase de construcción tres grandes portfolios fotovoltaicos que suman cerca de 800 MW. Se desarrollan en Málaga (dos de ellos, con un total de 671 MW) y en Granada, donde se construirá una instalación adicional de 122 MW. La apuesta se completa con varios procesos de hibridación en parques eólicos ya operativos en Sevilla, Cádiz y Huelva. Hibridar varias tecnologías de generación en los proyectos andaluces es una línea de trabajo clave para VERBUND, ya que optimiza la producción energética y asegura un suministro más constante; el almacenamiento integrado resulta esencial para absorber picos y mantener la continuidad.

VERBUND suma 710 MW en España y tiene en Andalucía su mayor presencia: más de 300 MW

Impacto local

La visión de VERBUND en Andalucía va más allá de los megavatios. Su Plan de Impacto Local, ya en marcha en varias provincias andaluzas, busca transformar la inversión en energías renovables en oportunidades reales para las comunidades. La Cátedra Pinos Puente, impulsada junto a la Universidad de Granada y el ayuntamiento del municipio, es un ejemplo claro de esa ambición: tras dos años de trabajo conjunto, el histórico puente –declarado bien de interés cultural en 1922– está recuperando protagonismo gracias a investigaciones, programas formativos y actividades sociales que vinculan patrimonio, conocimiento y comunidad.

Esa mirada local se complementa con la colaboración con empresas andaluzas y la búsqueda de empleo local durante las fases de construcción. VERBUND Green Power Iberia busca trabajar junto a entidades y asociaciones regionales con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a oportunidades laborales vinculadas a los proyectos y para impulsar iniciativas formativas para jóvenes.

Perspectiva 2030

Andalucía, por su parte, afronta una década clave para consolidarse como referente nacional en energías verdes. Según la Estrategia Energética de Andalucía 2030, se ha fijado como objetivo que las energías renovables representen el 82 % de la generación eléctrica en la comunidad para finales de la década. Proyectos como los de VERBUND Green Power Iberia serán determinantes para lograrlo.