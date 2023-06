La importancia de los nuevos hábitos para huir del consumo fantasma

El gasto en la factura de la luz se ha visto incrementado en los últimos meses y los bolsillos de los hogares lo están notando cada vez más. Toda medida que se tome para el ahorro es poca y el consumo fantasma, un gasto que supone un 10% en la factura, se encuentra presente en la mayoría de ellas.

¿A qué se le llama 'consumo fantasma'?

Este es un término que se utiliza para hablar del gasto que realizan los electrodomésticos incluso cuando no están en uso y ahora no basta con elegir las fuentes de energía con mejores prestaciones ambientales sino prestar atención a cuánto consumen los aparatos cuando no están apagados o en stand-by. Todos los que se mantienen sin estar apagados totalmente consumen entre 1 y 30 vatios por hora por eso lo ideal para acabar con este gasto innecesario es apagarlos completamente.

Como ya es sabido, actualmente nos estamos afrontando a una energía de un elevado coste que además es escasa, por ello hay que comenzar a tomar medidas para radicar el consumo y el malgasto de dinero completamente innecesario.

En primer lugar, lo más importante es tener apagado totalmente todos los electrodomésticos. Una buena idea es enchufarlos todos a una misma regleta de conexión para que cuando se apague lo hagan todos los aparatos a la vez. Con este gesto se conseguirá un ahorra de entre 40 y 150 euros al año y no se olvidará apagarlos todos.

Otra opción es conectarlos a un regulador de tensión que cuenta con la ventaja de que protege los aparatos electrónicos de irregularidades con el suministros.

Estos son los dos principales ejes de acción que si comenzamos a llevar a cabo se verá reflejado en la factura de la luz de los meses siguientes. Aún así, hay muchas dudas sobre qué electrodomésticos apagar en cada caso, ya que puede que haya algunos como el horno que siempre estén conectados.

¿Qué electrodomésticos se deben apagar?

Los cargadores, todo un clásico de las disputas en casa, deben estar desenchufados para que no gasten energía porque mientras estén enchufados, aunque no haya ningún aparato conectado, estarán consumiendo energía. Se trata de un modo de pasivo de espera que también ocurre con los hornos y cocinas que se mantienen todo el día con un reloj electrónico visible o cualquier otra luz.

Los ordenadores de sobremesa, los equipos de música, los portátiles, el microondas y el aire acondicionado también consumen electricidad incluso cuando están apagados y fuera de stand-by, para estos la mejor opción es desenchufarlos completamente.

Otra solución para saber cuánto se consume es comprar un medidor de consumo para cada enchufe en el que estime cuanto gasta un electrodoméstico. Hay que tomar conciencia del precio de la energía y el ahorro se tiene que introducir en el imaginario colectivo como una rutina que se incorpore en las dinámicas familiares de todo el país. De esta forma se está beneficiando a uno mismo y a los demás aportando un granito de arena para cuidar el medioambiente.