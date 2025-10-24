‘Tejer orillas’ llega a Mazagón para promover la limpieza costera en la Costa de la Luz

Redes de España celebra hoy, 24 de octubre, una nueva jornada de sensibilización y retirada de residuos en la Playa del Parador de Mazagón (Huelva), con foco en la recogida y valorización de artes y redes de pesca descartadas (ARPD). El proyecto acumula cerca de 65 toneladas recuperadas y se ha marcado como meta alcanzar las 100 toneladas. La acción —impulsada por Cepesca, CTAG y la FNCP, con apoyo de Amicos— combina formación y limpieza y clasificación en el arenal onubense.

La iniciativa llega a Huelva tras dos hitos recientes en Cangas (Pontevedra): el 1 de octubre se retiraron más de 12 kg de residuos en la Playa de Nerga, y el 2 de octubre las rederas gallegas y de Barbate compartieron su conocimiento técnico en reparación y confección de redes en el encuentro ‘Tejer el cambio’. Según Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca, “con estas actividades, Redes de España reafirma su compromiso con un modelo innovador de trazabilidad, reciclaje y valorización de artes y redes de pesca descartadas (ARPD), ”. “El proyecto”, -explica Moalla- “promueve un sistema nacional de recogida y tratamiento con trazabilidad garantizada y salidas circulares hacia sectores industriales, acelerando la adopción de buenas prácticas en el sector pesquero”.

Por qué importa

A escala global, una cantidad nada desdeñable de aparejos se pierde cada año en el mar: estudios recientes estiman que casi el 2% del total de artes —incluidas redes, sedales y trampas— acaba extraviado o abandonado, con capacidad de seguir capturando fauna (“ghost fishing”) y fragmentarse en microplásticos.

En Europa, la Directiva de plásticos de un solo uso (2019/904) reconoce que el 80–85% de la basura marina hallada en playas es plástico; los ítems de pesca suponen el 27% (por recuento). Por ello exige regímenes de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para artes de pesca con plástico y fija obligaciones de seguimiento y reporte. La Decisión de Ejecución (UE) 2021/958 detalla el formato para comunicar, cada año, aparejos puestos en el mercado y residuos de artes recogidos. Complementariamente, la Directiva 2019/883 sobre instalaciones portuarias receptoras facilita la entrega en puerto tanto de residuos de artes como de “basura pescada pasivamente”.

En España, la Ley 7/2022 sienta el marco general de RAP; y el Real Decreto 128/2022 transpone la directiva de instalaciones portuarias receptoras, ampliando y ordenando la recogida separada de desechos de buques en puertos españoles. En junio–julio de 2024, el MITECO abrió consulta pública previa para un real decreto específico sobre gestión de residuos de artes de pesca que contienen plástico, que desarrollará la RAP sectorial.

Los indicadores europeos muestran progreso: la abundancia de macrobasura en el litoral de la UE se redujo un 29% entre 2015–2016 y 2020–2021. Aun así, la mediana sigue por encima del umbral acordado de 20 ítems por cada 100 m de playa (valor técnico de referencia para “buen estado ambiental”).

‘Tejer orillas’ se enmarca en Redes de España, proyecto del Programa Pleamar (Fundación Biodiversidad, MITECO) cofinanciado por el FEMPA 2021–2027, que impulsa sistemas de recogida con trazabilidad y valorización del nylon de redes, con usos industriales (p. ej., fibras y compuestos para automoción o interiores).