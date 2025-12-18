Enagás avanza en el proceso participativo para la futura red troncal de hidrógeno

El hidrógeno renovable continúa consolidándose como uno de los vectores clave del futuro energético español. Es una de las soluciones más prometedoras para frenar el cambio climático y acelerar la transición hacia un sistema energético más limpio. Su papel es estratégico: actúa como un vector libre de emisiones, aporta flexibilidad y firmeza al sistema y se perfila como una pieza fundamental para descarbonizar el mix energético y reforzar la seguridad de suministro.

Enagás como Hydrogen Transmission Network Operator provisional (HTNO), promueve el desarrollo de infraestructuras de transporte de hidrógeno. Y en España, actualmente se encuentra inmersa en el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la red interior de hidrógeno, una iniciativa pionera en España que busca implicar directamente a la ciudadanía en el desarrollo de la futura red troncal de hidrógeno. Esta infraestructura contempla alrededor de 2.600 kilómetros de hidroductos destinados a conectar los principales centros de producción y demanda del país y a enlazar España con el resto de Europa.

Considerado el mayor plan de participación pública de este tipo en España, el PCPP aspira a recoger las aportaciones de más de 50 administraciones públicas, 380 organismos y asociaciones, así como de todas las partes interesadas que quieran sumarse al proceso.

Iniciado en abril de 2025 y con una duración prevista de 18 meses, su propósito es generar un espacio de diálogo abierto, transparente y accesible sobre un proyecto esencial para la transición energética y la descarbonización de la economía española.

Entre sus ejes destacan informar claramente sobre el proyecto, resolver dudas, explicar su relevancia estratégica, fomentar la implicación de las comunidades locales, mitigar posibles impactos territoriales y garantizar la sostenibilidad social y ambiental desde el inicio.

Avances del PCPP y despliegue en España y Andalucía

El proceso de consulta ya ha recorrido Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Asturias y Euskadi, y continúa su recorrido actualmente por Navarra. En total, alcanzará trece comunidades autónomas y más de 500 municipios.

Andalucía fue una de las primeras comunidades en acoger este plan de participación pública que se alargó hasta finales de septiembre con reuniones participativas en ocho localidades de Córdoba y Huelva: Belalcázar, El Viso, Almonte, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Rociana del Condado. Además, se instalaron puntos de información en diez municipios de Huelva, Córdoba y Sevilla, incluyendo Benacazón y Villamanrique de la Condesa en esta última provincia. En total, el plan recorrió 23 municipios andaluces, 8 en Huelva, 12 en Sevilla y 3 en Córdoba. El trazado inicial de la futura red de hidrógeno sitúa a Andalucía como uno de los principales polos de producción y consumo del país. La región contará con alrededor de 165 kilómetros de hidroductos dentro del Eje Vía de la Plata y su conexión con Puertollano. Un tramo Huelva–Mérida de unos 147 km y el tramo Almendralejo–Puertollano, de unos 18 km.

En este esquema, Palos de la Frontera –donde se ubica la planta de Regasificación de Enagás en Huelva– y la provincia de Sevilla se convertirán en nodos fundamentales de agregación para futuros proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde.

Los resultados de la Call for Interest de 2024, correspondiente a los primeros ejes de la Red Troncal de Hidrógeno española incluidos en la lista de Proyectos de Interés Común (PCI) de la Unión Europea, confirman esta posición estratégica e identifican a Andalucía como uno de los principales centros de generación y demanda de hidrógeno renovable del país.

Una infraestructura clave para Europa

La red interior de hidrógeno tendrá un impacto económico y territorial significativo, convirtiéndose en un motor clave para la descarbonización de la industria y el transporte pesado.

La operación de esta red de transporte permitirá exportar excedentes de hidrógeno hacia Europa y la convertirá en un componente esencial de H2med, el corredor energético que conectará la Península Ibérica con el noroeste europeo.

Además, la red y sus principales interconexiones –CelZa (PCI 9.1.2), BarMar (PCI 9.1.4)–, así como el almacenamiento subterráneo Norte 1, están reconocidos como Proyectos de Interés Común por la Unión Europea y cuentan con financiación de los fondos CEF.

La economía del hidrógeno generará, según un informe de PwC, más de 32.000 millones de euros de PIB y mantendrá unos 81.000 empleos durante el desarrollo de la red troncal.