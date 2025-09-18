Grupo MAS, un modelo de negocio que persigue el ‘cero impacto’

Con 4.300 trabajadores y casi 200 establecimientos en más de 80 localidades de Andalucía y Extremadura, Grupo MAS busca generar un impacto positivo en el entorno donde opera y construir un futuro más verde integrando producción, consumo y reciclaje responsables. Parte de este compromiso incluye medir y reducir su huella de carbono y aplicar prácticas sostenibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, alineando su modelo de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este compromiso con la sostenibilidad, presente en el ADN de la compañía, se materializa en proyectos concretos. Por ejemplo, en la lucha contra el desperdicio alimentario, Grupo MAS impulsa iniciativas como la alianza con Too Good To Go y el Club de los Sobrosos, que promueven el aprovechamiento de excedentes y el consumo responsable, además de facilitar a los clientes descuentos en productos de próxima caducidad, evitando así el desperdicio de estos alimentos.

Han reducido un 31 % en las emisiones de logística y transporte, logrando la estrella ‘Lean & Green’

Un centro logístico sostenible

Su Centro Logístico de Guillena (Sevilla), con 46.000 m² y capaz de movilizar 50 millones de cajas al año, es un referente de sostenibilidad e innovación. La planta, que cuenta con certificación ISO 14001, combina energía fotovoltaica, iluminación LED, gestión de agua, control de contaminación, flota ecoeficiente, frío no contaminante y reciclaje avanzado, así como las últimas tecnologías en automatización, lo que eficienta su actividad y reduce el consumo de energía.

En 2024, la compañía gestionó 5.428 toneladas de residuos, principalmente no peligrosos, con un área de recepción y clasificación que agiliza su traslado a plantas especializadas. Además, en la logística de frescos, utiliza cajas reutilizables IFCO, una alternativa que garantiza la seguridad alimentaria y reduce significativamente las emisiones, el consumo de agua y la generación de residuos frente a los envases de un solo uso.

Para reducir los plásticos, Grupo MAS ofrece a sus clientes diferentes bolsas reutilizables y sostenibles, entre ellas, bolsas de rafia, papel o biodegradables diseñadas para minimizar el impacto ambiental. La compañía también impulsa otras iniciativas de reciclaje en tiendas, como puntos de recogida de pilas, aceite doméstico y fluorecentes. La mayor parte de los residuos de Grupo MAS se reciclan: un 76 % en papel y cartón para nuevos envases, un 18 % de orgánico para biogás y el resto en plásticos, madera, metales y poliestireno para darles nuevos usos industriales.

El 9 % de toda la energía que consume Grupo MAS es renovable

Energía y reducción de emisiones

Además, la compañía ha reducido un 47 % el consumo energético en logística con almacenes automáticos y sistemas miniload. Cerca del 9 % de su energía es renovable, con 85 instalaciones fotovoltaicas, 16 tiendas ecoeficientes y 26 puntos de recarga para vehículos eléctricos, que en 2024 generaron más de 6,6 millones de kWh y evitaron 2.001 toneladas de CO₂. Gracias a estas medidas, Grupo MAS ha reducido en un 31 % las emisiones de logística y transporte, logrando la primera estrella Lean & Green y aspirando en este año a la segunda. Además, ha instalado marquesinas fotovoltaicas en algunos centros que producen energía solar para el autoconsumo y, al mismo tiempo, ofrecen sombra. Estas estructuras evitan cada año la emisión de 94 toneladas de CO₂ al año.

En la gestión del agua, Grupo MAS ha reducido un 63 % el consumo en oficinas reutilizando el agua de lluvia, una vez tratada, para las torres de enfriamiento y el sistema de refrigeración de su centro logístico, lo que permite reducir el consumo de agua potable en estas operaciones. También, ha iniciado la sustitución de sistemas de gas por soluciones eléctricas en tiendas y cafeterías, espacios respetuosos con el entorno.

Huella de carbono

Este año, Grupo MAS certificó por primera vez su Huella de Carbono bajo la norma ISO 14064, un hito de su programa Cero Impacto. La compañía, que en breve presentará su Plan Estratégico 2026-28, se ha propuesto reducir un 15 % sus emisiones a medio plazo y avanza ya hacia la neutralidad climática, explorando proyectos de compensación de CO₂ en España, como la reforestación y la restauración de ecosistemas.

El reto es ambicioso, pero Grupo MAS lo afronta convencido de que la sostenibilidad se construye día a día, con la colaboración y el compromiso de esta gran familia: clientes, trabajadores, proveedores y comunidades locales.