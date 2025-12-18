Integración, innovación y sostenibilidad para un nuevo modelo del agua

En un contexto en el que los retos climáticos y la escasez de recursos exigen soluciones audaces, Hidralia ha sabido posicionarse como un actor clave en Andalucía, con la fuerza y la capacidad operativa que le proporciona su integración en el grupo Veolia. Esta alianza estratégica no solo multiplica su capacidad de gestión, sino que permite desplegar un modelo global e integrado que aborda el ciclo del agua, la energía y los residuos de forma conjunta, una apuesta de futuro que ya está dando frutos tangibles.

Un modelo integral, sostenible y de futuro, en el que el agua se entiende como un recurso inseparable de la energía, la depuración y la economía circular. Si hay un ejemplo claro de cómo ese modelo integrado se traduce en resultados reales y transformadores, ése es el de Granada.

La empresa que gestiona el ciclo integral urbano del agua en la capital y en su área metropolitana, Emasagra (conformada por Hidralia y por el Ayuntamiento de Granada) se ha convertido en la primera empresa del sector en España en lograr la autosuficiencia energética en todas sus instalaciones. Esta meta, perseguida durante más de una década, se ha alcanzado gracias a una estrategia firme: transición desde energías convencionales hacia generación propia mediante energía fotovoltaica, hidráulica y cogeneración (biogás), junto con otras medidas de eficiencia.

Este hito no es un mero reconocimiento técnico: representa una revolución en la forma de concebir la gestión del agua. Ya no sólo se trata de depurar o suministrar agua, sino de hacerlo de forma completamente sostenible y con cero dependencia externa: agua, saneamiento y energía funcionando con recursos renovables propios.

El papel de Hidralia del grupo Veolia permite llevar esta filosofía a toda Andalucía. Gracias a la integración de los servicios de agua, energía y residuos, el grupo tiene la capacidad de afrontar los desafíos ambientales con una visión holística y regenerativa.

En conjunto, las concesiones gestionadas por Hidralia ya suman una capacidad de generación de energía renovable cercana a 13 GWh al año –el equivalente al consumo anual de unas 1.300 viviendas–, lo que pone de manifiesto el grado de compromiso energético y ambiental del grupo.

Este enfoque permite reducir emisiones equivalentes a 250 toneladas de CO₂ en el último trienio en sus áreas de concesión, gracias a infraestructuras verdes, eficiencia energética y generación propia de electricidad renovable.

Además, la pertenencia a Veolia ofrece recursos técnicos, experiencia global y capacidad de inversión que permiten implementar estándares exigentes, tecnologías avanzadas y modelos replicables en otros municipios, una ventaja decisiva frente a retos como el cambio climático, la escasez hídrica o la presión urbanística.

Edar de Roquetas de Mar (Almería). / Hidralia

Una fórmula a replicar

El modelo de las ecofactorías (instalaciones de tratamiento de aguas residuales que no solo limpian el agua, sino que regeneran recursos –agua reutilizable, energía, fertilizantes–, minimizando residuos, cerrando ciclos y reduciendo la huella ambiental) es una fórmula que Hidralia está haciendo extensible a aquellos municipios en los que gestiona el ciclo urbano del agua.

En algunos ha conseguido avances destacables como es el caso de Roquetas de Mar. Gracias a las obras de ampliación del tratamiento terciario, la depuradora se está transformando para que el 100 % del agua regenerada pueda usarse para riego agrícola –en invernaderos, campos y posiblemente zonas verdes– sin extraer recursos adicionales del acuífero ni depender de costosas desaladoras. Un avance que se asienta en otro gran hito, el ser la primera instalación de Europa en autorizada para suministrar agua regenerada clase AA, la más alta calificación, destinada al riego agrícola intensivo. Esta certificación no solo posiciona a Roquetas de Mar como municipio pionero en Europa en materia de reutilización de aguas, sino que también supone un modelo aplicable para otras regiones que enfrentan desafíos similares de escasez hídrica, especialmente en áreas agrícolas de alto valor productivo como el Poniente Almeriense.

La transformación de depuradoras en ecofactorías, la reutilización del agua regenerada, la generación de energía propia, la valoración de residuos orgánicos, la digitalización de la gestión y un enfoque de economía circular no son simples objetivos: son logros ya en marcha. Hidralia, con el respaldo de Veolia, demuestra que es posible gestionar los recursos de forma sostenible, equilibrada y eficiente.

Este modelo no solo optimiza recursos y reduce costes, sino que crea resiliencia: ante la presión del cambio climático, la sequía, el aumento de la demanda o la necesidad de un desarrollo ambientalmente responsable, este enfoque integrado garantiza que los municipios cuenten con infraestructuras modernas, operativas y sostenibles.

Además, al combinar experiencia local –con conocimiento de los territorios y sus particularidades– con la fuerza de un grupo global, Hidralia-Veolia tiene la capacidad de replicar estas soluciones allí donde se necesiten, con la agilidad de gestión, la inversión robusta y el compromiso medioambiental que exigen los tiempos.

Finalmente, lo que distingue a Hidralia y Veolia no es solo su capacidad operativa, sino su visión: de empresa de servicios a custodios del agua, defensores del medio ambiente, impulsores de la economía circular y actores clave en la batalla contra el cambio climático.

Transformar depuradoras en ecofactorías, regenerar agua, producir energía limpia, reducir residuos, reutilizar recursos: no son sólo eslóganes, son acciones concretas que benefician a la ciudadanía, al entorno, al medio ambiente y al futuro.