L’Oréal Groupe apuesta por la innovación, la descarbonización y la circularidad

L' Oréal Groupe impulsa su plan sostenible con objetivos claros de transición climática, circularidad e innovación, consolidando a la compañía como uno de los referentes en la reconversión ambiental del sector cosmético. En el caudal de urgencia climática actual, la empresa francesa avanza bajo una estrategia definida en torno a Anticipación, Ambición y Alianzas para lograr reducción de huella ambiental y beneficios tangibles sobre la comunidad, basando toda su actuación en criterios científicos y de gobernanza sólida.

Desde la presentación del programa marco “L’Oréal For The Future” en el año 2020, la compañía se propuso alcanzar para el 2030 hitos medioambientales y sociales alineados con una visión circular. Llegados a 2025, el grupo ha actualizado sus compromisos priorizando transición climática, protección de naturaleza, economía circular y apoyo a comunidades. “La sostenibilidad ha pasado de aspiración a obligación ineludible”, aseguran, situando estos tres pilares en el centro de toda decisión de negocio.

Gestionar la transición climática

L’Oréal Groupe ha reforzado su compromiso de combatir el cambio climático validada por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) en abril de 2024. El grupo está firmemente orientado a que en 2030 los sitios y tiendas operados usen energía 100 % renovable. España lidera el modelo: desde 2018, la electricidad del Grupo en el país es 100 % renovable, evidenciando el potencial de transformar la cadena de valor.

La compañía avanza hacia una belleza responsable con metas ambientales y medibles

Naturaleza y biodiversidad: acción estructurada bajo la jerarquía de conservación

El plan medioambiental se asienta en la premisa de Evitar, Reducir, Restaurar y Regenerar. De este modo, L’Oréal apunta a que en 2030 el agua industrial utilizada en fábricas sea 100 % reciclada o reutilizada, que al menos un 90 % de materiales biológicos en fórmulas y envases procedan de fuentes sostenibles y obtener más del 75 % de los ingredientes de la naturaleza o de materiales reciclados en las fórmulas.

Por otro lado, el grupo impulsa la innovación sostenible a través de fondos dedicados y de L’AcceleratOr, su aceleradora desarrollada junto a CISL para escalar soluciones que aceleren la transición climática y la economía circular. Estas iniciativas refuerzan su apuesta por alianzas estratégicas capaces de transformar el sector y generar impacto ambiental tangible.

Circularidad en el envase: reducir plástico virgen y potenciar materiales reciclados

Con la mirada puesta en la economía circular de cara al año 2030, la estrategia del Grupo se basa en las 3R: Reducir, Reemplazar y Reciclar en todos los envases. Proyectan disminuir en un 50 % el uso de plástico virgen respecto a 2019 y garantizar que la mitad de materiales usados procedan de fuentes recicladas o biológicas. A cierre de 2024, los datos consolidan el cambio: el 76 % de residuos industriales se reutilizan o reciclan y el 66 % de los ingredientes en fórmulas derivan de procesos circulares, minerales abundantes u origen biológico.

Paneles solares en la Fábrica de Burgos de L'Oréal Groupe. / L'Oréal Groupe

La fábrica de Burgos: referente en energía renovable y circularidad

Un ejemplo tangible es la fábrica de Burgos, pionera en tecnologías limpias e innovación sostenible para el Grupo. El centro recicla anualmente más de 336 toneladas de plástico, ha sido una de las primeras plantas industriales con energía térmica 100 % renovable desde 2015 gracias a una central de biomasa, y recibió en 2017 la certificación Waterloop, que garantiza la reutilización y purificación total del agua en el circuito de producción.

Burgos Green Lines: logística baja en emisiones

El proyecto Burgos Green Lines tiene como objetivo que las operaciones logísticas de transporte sean más sostenibles. Sus líneas de acción se centran en el transporte multimodal como alternativa sostenible, en limitar los fletes aéreos y en optimizar el llenado de los envíos. Durante 2024, el 60 % del transporte intermodal europeo mejoró su sostenibilidad y se evitaron 5.550 toneladas de CO2, datos que ilustran la repercusión real de innovar en la cadena logística.

Visión global

Las acciones en España, ejemplificadas por la fábrica y el centro logístico de Burgos, encarnan una estrategia global coherente y guiada por la ciencia. La transformación de L’Oréal Groupe hacia la belleza sostenible se plasma en mejoras ambientales verificables y modelos replicables en la industria cosmética internacional.