Cinco claves sobre el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ha dejado de ser solo una promesa sobre el papel para entrar en fase de ejecución. La energética Moeve ha aprobado la decisión final de inversión para su primera etapa —más de 1.000 millones de euros— y sitúa el inicio de las obras de Onuba, en Palos de la Frontera (Huelva), a las puertas de la primavera. el anuncio definitivo del arranque del proyecto, al que se suman como socioa, Masdar y Enalter, propicia un repaso con las cinco claves para entender qué se juega Andalucía en esta operación.

1. Del anuncio a la obra: 1.000 millones y “luz verde” para arrancar

La señal más relevante es la decisión final de inversión (FID): el “sí” definitivo que desbloquea contratos, ingeniería de detalle y obras. En un sector donde muchos proyectos se han quedado en titulares por la volatilidad de costes y la falta de demanda firme, este paso tiene valor por sí mismo. Moeve cifra la inversión de esta primera fase en más de 1.000 millones de euros y prevé un arranque inminente de los trabajos en Huelva.

2. Onuba, la pieza inicial en Huelva: cuánto producirá y qué impacto tendrá

La planta Onuba se ubicará en el Energy Park La Rábida (Palos de la Frontera) y aspira a producir 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable en su fase inicial. La compañía estima que esa producción evitará la emisión de unas 250.000 toneladas de CO₂ al año. En paralelo, el proyecto se presenta como un tractor industrial: durante la construcción se habla de más de 8.400 empleos (sumando directos e indirectos), con un desglose que menciona 3.900 empleos directos y más de 4.500 indirectos.

3. La electricidad manda: 400 MW “si hay enchufe”

La economía del hidrógeno verde depende, en gran medida, de dos cosas: electricidad renovable barata y acceso suficiente a la red. Onuba arrancará con una capacidad prevista que puede ampliarse en 100 MW hasta 400 MW, pero esa ampliación queda supeditada a garantizar la conexión eléctrica necesaria (y a la inversión adicional asociada). Este detalle explica por qué la planificación de redes y la disponibilidad de potencia son hoy una de las grandes batallas de la transición energética.

4. Socios, fondos europeos y una ambición de 2 GW entre Huelva y Cádiz

La primera fase llega con una estructura societaria diseñada para compartir riesgo y músculo financiero: Moeve mantiene el 51% y el 49% restante se reparte entre Masdar y Enalter (alianza de Enagás Renovable y Alter Enersun), con participación indirecta de Pontegadea a través de Enagás Renovable.

En financiación, el proyecto cuenta con más de 300 millones de euros de fondos NextGeneration vinculados a su condición de Proyecto de Interés Común Europeo (PCI). Y, sobre todo, se encaja en una hoja de ruta más amplia: alcanzar 2 GW de electrólisis y hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable entre Palos de la Frontera y San Roque (Cádiz), conectando industria, puertos y demanda potencial en dos polos energéticos clave del sur peninsular.

5. Redes, industria asociada y calendario: por qué 2029 es un hito

La noticia enlaza el valle con otro elemento crítico: la capacidad de acceso a la red en nudos estratégicos de Huelva. En la adjudicación citada, se asignan 257,3 MW a Moeve y 18,7 MW a Atlantic Copper, que también tiene luz verde para su proyecto CirCular (reciclaje de residuos electrónicos) en el entorno del polo industrial. Es un indicador de cómo el hidrógeno pretende funcionar como palanca de descarbonización, pero también como ancla para nueva industria y para cadenas de valor (reciclaje, e-combustibles, química, logística).

En tiempos, Moeve sitúa el inicio de producción de Onuba en 2029. Ese horizonte resume el principal desafío: el valle no solo necesita electrolizadores, sino también infraestructuras, contratos de compra a largo plazo y un marco regulatorio y de mercado que convierta el hidrógeno verde en una alternativa competitiva frente a las moléculas fósiles.