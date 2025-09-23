La producción de electricidad renovable creció un 11,9% en 2024

España alcanzó en 2024 un hito histórico en la transición energética: más de la mitad de la electricidad generada en el país, un 57,2%, procedió de fuentes renovables. El incremento del 11,9% respecto a 2023 se debió sobre todo al repunte de la hidráulica (+37,6%) y de la solar fotovoltaica (+23,7%), que por primera vez superó en potencia instalada a la eólica, impulsada por el auge del autoconsumo, con 8.256 MW instalados a cierre de año.

Este avance permitió que las emisiones del sector eléctrico se redujeran un 16,8%, acumulando una caída del 75,7% desde 2007, mientras la economía española creció un 3,5% en 2024. “La economía española no sólo crece con fuerza, sino que lo hace con menos emisiones, menos dependencia de los mercados internacionales y con precios más competitivos”, destacó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la presentación del Balance Energético 2024.

El informe refleja también una reducción del peso del gas natural en el mix eléctrico (-23,4%) y un desplome del carbón, que apenas representó un 1,2% de la generación, reservado a necesidades puntuales del sistema. Por tercer año consecutivo, España cerró con balance eléctrico exportador.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció además la próxima puesta en marcha de un portal renovado de estadísticas energéticas, diseñado para facilitar el acceso y la visualización de los datos oficiales.