El Sol, la oportunidad de Andalucía

No es muy conocido que el primer intento para aplicar en nuestro país la revolución industrial que se llevó a cabo en el siglo XVIII en el Reino Unido tuvo lugar en Andalucía. Aquel intento pionero fracasó porque no se reunían las condiciones objetivas ni se disponía de ninguna ventaja competitiva. Hoy, ante la tercera revolución industrial que se está llevando a cabo en el mundo, sí que Andalucía cuenta con una importante ventaja competitiva: el sol. Con más de 2.000 horas de sol anuales —más del doble que países como Alemania— estamos ante una oportunidad histórica que no deberíamos desaprovechar. La pregunta ya no es si la fotovoltaica tiene sentido aquí, sino cómo aprovechamos esta ventaja natural de forma inteligente, sostenible y beneficiosa para los municipios y todo el territorio en su conjunto.

En un debate público sobre las energías renovables y sus impactos en los territorios, resulta útil acudir a la experiencia acumulada. ¿Qué está ocurriendo realmente allí donde operan proyectos solares desde hace años? ¿Qué efectos experimentan sus habitantes y sus economías locales? Son preguntas legítimas que afortunadamente empiezan a responderse con evidencia científica verificable.

Empecemos contextualizando: Andalucía cuenta con unos 9.500 MW fotovoltaicos instalados. En extensión, los parques fotovoltaicos necesarios para cumplir el Plan Nacional de Energía y Clima y los objetivos europeos utilizarían menos de un 0,4% de la superficie agraria útil.

Detalle de paneles solares. / UNEF

Veamos los impactos reales a nivel socioeconómico: a nivel macro, los 10.694 millones de euros que el sector aporta al PIB español o los 146.764 empleos generados muestran una industria consolidada con impacto real. Y a nivel local, el Estudio Cuantitativo de los Impactos Socioeconómicos Locales de la Energía Solar Fotovoltaica, elaborado en 2025 por las universidades Carlos III y Complutense, aporta datos sobre seis municipios españoles con plantas fotovoltaicas, comparándolos con otros municipios sin proyectos solares. Los resultados son claros y consistentes: aumentos de empleo del 7 % al 13,6 % durante la construcción, reducción del desempleo general, crecimiento del número de empresas locales entre el 2,6 % y el 3,5 %, mejora de la recaudación municipal del 9 % al 13,5 %, aumento de la población, e incluso mejora del valor de la propiedad inmobiliaria. Estos beneficios se concentran especialmente en municipios pequeños con economías poco diversificadas, precisamente donde más se necesitan.

En el ámbito social, la experiencia acumulada demuestra que cuando los ayuntamientos y empresas dialogan antes de construir, los proyectos se integran conflictos y con beneficios para los ayuntamientos. Desde talleres de formación con centros de día hasta patrocinio de eventos deportivos locales, o la mejora de todo tipo de servicios, las colaboraciones son diversas y reales. La convivencia con el territorio no es automática, pero sí factible cuando existe una aspiración real a generar un impacto positivo, sin modelos prefabricados, ya que se trata más bien de un traje a medida para cada municipio. Es una cuestión de método y voluntad, con comunicación temprana, compromiso local y diseño adaptado al entorno. Y a nivel medioambiental, el pastoreo ovino sustituye herbicidas, y los corredores ecológicos amplios y los nidales benefician a diferentes especies. Entidades tan prestigiosas como la Universidad de Cambridge y la Royal Society for the Protection of Birds han demostrado que, en instalaciones bien gestionadas, hay más variedad de avifauna y, en general, se pueden llegar a triplicar las aves que se pueden encontrar en los monocultivos que rodean las instalaciones renovables.

El pastoreo ovino, alrededor de paneles solares, sustituye herbicidas. / UNEF

El autoconsumo, los paneles solares en los hogares, es la vía más directa para que hogares y pymes reduzcan su factura energética. Andalucía es consciente de este potencial y da ejemplo: es la comunidad líder en instalaciones, con 1.679 MW y un 19 % con respecto al total nacional. Y, de la mano del autoconsumo, el desarrollo de comunidades energéticas será determinante para que la ciudadanía gestione su propia energía y aproveche los beneficios.

Echemos la mirada hacia el futuro para pensar en los siguientes pasos. Para consolidar una senda de crecimiento sostenible, Andalucía necesita avanzar en varios frentes simultáneamente. Los procesos administrativos deben ganar agilidad y previsibilidad. Los marcos regulatorios requieren estabilidad para dar certidumbre a la inversión. Es pertinente un impulso a las buenas prácticas de integración paisajística y territorial. Y es imprescindible impulsar el almacenamiento energético, esencial para alargar las horas de energía barata.

También será fundamental pensar en términos de política industrial: la disponibilidad de energía abundante, predecible y competitiva puede atraer industrias electrointensivas, desde centros de datos hasta plantas de fabricación avanzada. El sector fotovoltaico invierte 521 millones en I+D y exporta 3.421 millones, y Andalucía puede ser en parte activa de una cadena de valor industrial generadora de empleo. Esta es la verdadera transformación que puede ofrecer la fotovoltaica: no solo generar electricidad, sino crear las condiciones para una nueva economía productiva. No se trata de crecer rápido, sino de crecer bien: con rigor técnico, planificación territorial coherente y diálogo constante con las comunidades locales.

La fotovoltaica no resolverá por sí sola los desafíos económicos y sociales de Andalucía, pero puede contribuir significativamente a cambiar la historia de la región. Andalucía cuenta con ventajas naturales evidentes, territorio compatible con otras actividades económicas, y potencial de crecimiento en sus municipios. Si mantiene transparencia administrativa, compromiso genuino con el entorno, y una aspiración a la excelencia en los proyectos, la energía fotovoltaica seguirá siendo una palanca útil para el desarrollo regional. Sin triunfalismos, pero con datos. Y los datos son claros.