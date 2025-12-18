Statkraft apuesta por una transición energética justa y respetuosa con el medio ambiente

Statkraft, primer productor renovable de Europa, se posiciona como uno de los actores clave en la transición energética global, apostando por un modelo renovable que prioriza el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. En su informe más reciente, Green Transition Scenarios 2025, muestra que el futuro energético será verde, aunque el ritmo del despliegue renovable dependerá de las inversiones y de la estabilidad internacional.

Este estudio, en el que la compañía analiza tres diferentes escenarios de avance en la transición energética, la energía solar se perfila como la tecnología dominante de generación eléctrica a nivel mundial para el año 2030, creciendo entre 8 y 16 veces desde 2023 hasta 2050. Por su parte, la eólica terrestre muestra un crecimiento constante en todos los escenarios, con una capacidad total que alcanzará entre 3 y 6 veces el nivel actual.

Impulsan una transición energética renovable basada en sostenibilidad y protección ambiental

A medida que estas tecnologías se vuelven cada vez más centrales en el sistema, su naturaleza variable hace que las soluciones de flexibilidad sean esenciales. En 2024, la capacidad de las baterías creció más de un 50 % en comparación con las instalaciones de 2023. Este crecimiento seguirá en los próximos años, impulsado por la reducción de costes, el aumento de la participación de las energías renovables, una mayor volatilidad de precios en los mercados eléctricos y la creciente necesidad de equilibrar la red.

Sin embargo, este desarrollo renovable debe ir acompañado de una estrategia en sostenibilidad que permita que las instalaciones se integren en armonía con el entorno natural y social donde se ubican.

Planta solar fotovoltaica El Rancho de Statkraft, en la provincia de Cádiz. / Statkraft

El Rancho, desarrollo renovable y sostenible

La última planta que ha puesto en operación Statkraft en la provincia de Cádiz, denominada El Rancho, es todo un ejemplo de cómo el medio ambiente es el eje principal que vertebra todas las fases del proyecto. Desde la fase más temprana de diseño de la planta, se realizan estudios con el objetivo de evaluar y conocer el entorno natural y buscar el mejor encaje que garantice la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, y minimice los riesgos.

De esta forma, en esta planta jerezana, se han implantado una serie de medidas ambientales encaminadas a preservar y mejorar la biodiversidad del entorno, tales como: instalación de pantalla vegetal, cajas nido para pequeñas aves, rapaces y refugios de quirópteros, medidas anticolisión en el tendido eléctrico, pasos de fauna en el vallado o bebederos y posaderos para aves, entre otros.

Además, Statkraft cuenta con un plan anual de actuaciones para la conservación de la biodiversidad, coordinado por la Fundación Migres y consensuado con la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz. Este plan conllevará una inversión total de cerca de dos millones de euros durante la vida útil de la planta.

En este marco, se desarrollan iniciativas enfocadas en la conservación de especies amenazadas, entre las que destaca un proyecto de reintroducción del torillo andaluz, el apoyo al marcaje de grandes planeadoras y la organización de un congreso internacional dedicado al águila imperial ibérica y otras grandes rapaces, que se celebrará los próximos 14 y 15 de enero en Jerez de la Frontera.