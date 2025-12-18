Tres décadas de compromiso con la seguridad ambiental en Andalucía

La empresa jerezana consolida su papel como referente en la gestión de residuos industriales y urbanos.

Pregunta.Empresa andaluza de 30 años de experiencia: ¿Cuál es la principal actividad de Verinsur? ¿Qué tipos de residuos tratan en su empresa?

Respuesta.Verinsur es una empresa andaluza con tres décadas de trayectoria y, si algo nos ha definido siempre, es la responsabilidad. Nos dedicamos a la gestión integral de residuos, ayudando a que la actividad industrial de nuestra comunidad conviva con el respeto al medio ambiente.

R.Tratamos una amplia variedad de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, procedentes sobre todo del ámbito industrial. Además, prestamos un servicio esencial como receptores del rechazo del tratamiento de los residuos urbanos en la zona de Jerez. Es una labor discreta, pero fundamental para que el sistema funcione con normalidad.

R.Nuestro objetivo es que las empresas y los municipios puedan cumplir sus obligaciones ambientales con total tranquilidad. Y, si me permite una apreciación personal, después de tantos años todavía me impresiona ver cómo este sector ha evolucionado y la importancia que tiene para la sociedad. Ser parte de ese camino es un orgullo para nosotros.

P.¿Cuáles son los procesos de tratamiento que utilizan?

R.En Verinsur contamos con diferentes procesos de tratamiento porque entendemos que cada residuo necesita una solución específica. Disponemos de vertedero controlado, realizamos tratamientos físico-químicos, estabilización e inertización, y también gestionamos el almacenamiento temporal cuando un residuo debe ser enviado a un destino final distinto según su naturaleza.

R.Son procesos muy regulados y que requieren mucha disciplina. A mí siempre me ha gustado decir que nuestro trabajo consiste en hacer las cosas bien, sin atajos. Y creo que esa manera de trabajar nos ha permitido mantener la confianza de tantas empresas durante tantos años.

P.Ha mencionado varios tipos de tratamientos. ¿Qué papel tiene la valorización en el trabajo que desempeña Verinsur?

R.La valorización tiene un papel importante, porque siempre que un residuo puede aprovecharse o transformarse en algo útil, ese es el camino que buscamos primero. Es verdad que no todo puede valorizarse todavía, pero en aquellos flujos donde existe tecnología y mercado para hacerlo, Verinsur trabaja con procesos que permiten maximizar ese aprovechamiento.

R.Creo que es importante explicar esto: el vertedero es imprescindible para la parte que hoy no se puede valorizar, pero la economía circular no se consigue con una sola herramienta. Necesita equilibrio entre todas las opciones, rigor técnico y, sobre todo, empresas que apuesten por invertir y mejorar. Nosotros llevamos muchos años haciéndolo, y seguiremos en esa línea.

P.¿Cómo garantizan la seguridad y la protección del medio ambiente en sus instalaciones? ¿Qué importancia otorga al medio ambiente?

R.La seguridad y la protección del medio ambiente son la base de todo lo que hacemos. No es una frase hecha: en una instalación como la nuestra no se puede trabajar de otra forma. Cumplimos estrictamente con toda la normativa y trabajamos con procedimientos muy controlados, pero también con algo que no siempre se ve desde fuera: una cultura interna de mucha responsabilidad. Nuestro equipo sabe que cada decisión cuenta.

R.Para mí, el medio ambiente no es solo una obligación legal, es una cuestión de respeto. Llevamos 30 años en este sector y hemos visto cómo ha cambiado la conciencia social. Hoy la gente quiere soluciones serias y seguras, y eso es precisamente lo que ofrecemos. A veces se piensa que una instalación como la nuestra está lejos de la ciudadanía, pero no es cierto: nuestro trabajo está directamente relacionado con la calidad de vida de todos.

R.Ver crecer una empresa andaluza que aporta seguridad ambiental a su entorno durante tantos años es algo de lo que estamos muy orgullosos.

P.Con una cátedra externa en la Universidad de Cádiz, ¿qué hemos avanzado en el conocimiento en el ámbito de la gestión de residuos?

R.La colaboración con la Universidad de Cádiz ha sido muy enriquecedora. Desde una empresa como Verinsur siempre hemos creído que el conocimiento y la investigación son fundamentales para seguir avanzando, y tener una cátedra nos permite apoyar ese trabajo de una forma estructurada.

R.No hablo solo de tecnología, que también, sino de comprender mejor cómo se comportan los residuos, qué soluciones futuras pueden aparecer o cómo cambia la normativa y su impacto en el día a día de las empresas. Para nosotros, que llevamos tantos años en esta actividad, es muy valioso unir la experiencia práctica con la visión académica.

R.Personalmente, creo que esta colaboración ha ayudado a que el sector gane en rigor y en claridad, y también a que la sociedad entienda mejor la importancia de gestionar bien los residuos. Al final, todos queremos lo mismo: un entorno más seguro y un modelo ambiental que funcione de verdad.

P.El papel de la mujer en el mundo empresarial ha evolucionado de forma notable en las últimas décadas.

R.Es verdad que el papel de la mujer en el mundo empresarial ha cambiado mucho, y creo que para bien. En mi caso, siempre he procurado trabajar con normalidad, sin darle más importancia a si era hombre o mujer, y quizá eso también ha ayudado a que la empresa funcionara con naturalidad en ese sentido.

R.Es un sector donde tradicionalmente había muy pocas mujeres, es cierto, pero con los años se ha demostrado que lo importante no es el género, sino la responsabilidad, la constancia y el compromiso con el trabajo. Y en eso, las mujeres hemos demostrado estar perfectamente preparadas.

R.A mí me enorgullece ver que cada vez hay más presencia femenina en todos los niveles de responsabilidad. No se trata de destacar a nadie por ser mujer, pero sí de reconocer que hemos ido ocupando espacios que antes parecían menos accesibles. Y creo sinceramente que eso enriquece a las empresas y al sector.

P.¿Cree que la economía circular está de moda? ¿Qué papel juega Verinsur en la economía circular?

R.La economía circular se ha convertido en un concepto muy presente en nuestras vidas, y me parece positivo que así sea, porque nos hace replantearnos cómo gestionamos los recursos y los residuos. Pero también creo que es importante hablar de ella con realismo: no se consigue con una única solución, sino con un conjunto de herramientas que deben complementarse.

R.En nuestro caso, siempre que un residuo puede valorizarse, ese es el camino que buscamos. Pero también existen residuos que todavía no pueden aprovecharse, y para ellos el vertedero es una instalación segura, regulada y absolutamente necesaria dentro del sistema. Gestionado con rigor garantiza protección ambiental y continuidad del servicio.