Alerta de estafa en la DGT: de nuevo el falso email de 'paga tu multa' para conseguir tus datos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado sobre una oleada de estafas que utilizan multas de tráfico falsas como gancho. Se trata de un timo a través del cual los ciberdelincuentes envían emails avisando de que el sistema ha registrado una sanción por infracción impagada.

Nueva oleada de emails de falsas multas de #DGT ⚠️No piques, no abras ningún enlace, es #phishingDGT nunca comunica sanciones a través de email📥Se hace a través del correo postal o de la #DEV Dirección Electrónica Vial si te has dado de altaℹ️ https://t.co/t6B1kNFAYg pic.twitter.com/hVKburvRYn — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 7, 2021

A través de su cuenta de twitter, la DGT denuncia lo siguiente: “Nueva oleada de emails de falsas multas de #DGT. No piques, no abras ningún enlace, es #phishing”. Además, Tráfico informa que ellos "nunca comunica sanciones a través de email. Se hace a través del correo postal o de la #DEV Dirección Electrónica Vial si te has dado de alta".

El correo incluye un enlace que insta a la víctima a consultar más información sobre la multa de tráfico. El enlace, no obstante, redirige a una web falsa, con el único objetivo de robar los datos de la persona que accede a ella. Es, por tanto, una estafa tipo phishing. En este sentido, pide a los receptores de estos mensajes que no abran ningún enlace de un correo electrónico sospechoso.

Ya lo informó la DGT en marzo de 2020 y en enero del presente año, no obstante, el mensaje aparece periódicamente para captar nuevas víctimas, así que cuidado. La última tuvo lugar en abril, con el engaño del permiso de conducir caducado. La DGT volvió a advertir sobre un intento de estafa a través del correo electrónico bajo la falsa apariencia de una notificación oficial del organismo.

⚠️📢 Nos informan sobre nuevos correos 📥comunicando falsas multas de DGT o con falsas caducidades del permiso. ¡Ojo! 👁️No proporciones ningún dato ni pinches en ningún enlace. Elimínalos directamente 🗑️#phising #falso #fake pic.twitter.com/GVP5KVOr2C — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 12, 2021

Robo de datos

El fin de estos mensajes es conseguir que quien lo lea acceda a la web y descargue el fichero malicioso para infectar el dispositivo y adquirir información confidencial de dicho usuario.

En el mensaje, los ciberdelincuentes informan sobre una falsa multa no pagada y, para que la víctima caiga en el engaño con más facilidad, afirman que se debe a que el usuario no se notificó en el tribunal de faltas correspondiente.

Como recomendación, resulta fundamental realizar copias de seguridad de manera periódica para que en caso de que el equipo se vea afectado por alguno de estos incidentes, no se pierda toda la información importante. Del mismo modo, es recomendable mantener los dispositivos actualizados y protegidos con un antivirus eficaz.