Cascos modulares, elige bien el tuyo

Los modulares son un tipo de casco en el que el mentón es abatible en la parte frontal. Se convierte, así, en dos un dos en uno: un jet cuando se levanta la parte inferior; y un integral cuando ésta se baja.

Esto aporta muchas ventajas, como explica Box Repsol, tal cual es el caso de conversar con otras personas sin quitarnos el casco o hablar por teléfono cuando nos detenemos. Con un casco convertible, además, es fácil sentirse más cómodo, con menos agobio, que con un casco integral. Es algo que también conviene tener en cuenta.

Subir o bajar la mentonera y la pantalla puede ayudarnos, también, a quitar el antirrobo o introducir y sacar objetos del hueco de debajo del asiento o las maletas en mayor medida que si lo hiciésemos con un casco integral puesto. Además, al no tenerlo que dejarlo colgado o depositado en ningún sitio mientras realizamos esas tareas se evitan los daños que, a menudo, se producen en los integrales cuando se caen. Así disponemos de las dos manos libres y toda la visibilidad perimetral posible conservándolo puesto.

Los sistemas de apertura y cierre varían de unas marcas a otras, aunque lo normal es que haya un botón en la parte central de la mentonera o los laterales que libere esta zona interior. Si hemos pensado en que este tipo de casco debe ser el nuestro, conviene asegurarse de que ese botón no esté muy expuesto o que sea fácil de accionar sin pretenderlo, pues no conviene que se abra cuando no lo necesitemos. Otro tanto ocurre con aquellos cascos en los que va muy escondido, porque puede ser difícil de manipular el botón con guantes. Así que el acceso al botón de apertura se convierte en crucial en estos cascos. Precios y diseños son de lo más variado, así como la robustez de los distintos mecanismos de apertura y cierre.

Obviamente, no todo son ventajas frente a otros cascos, de modo que tenemos que tener en cuenta que, frente a un casco integral, un modular pesará más y el ruido estará más presente, en tanto que el aire se colará por sus ranuras. Esto, no obstante, también define a unos u otros, porque la hermeticidad de los cierres también los distingue.

Otro aspecto a considerar es la homologación. Muchos de los cascos no están homologados para circular con la mentonera elevada. Para saberlo con exactitud -y evitar multas- hay que mirar la etiqueta cosida en el forro interior o en las correas. Así los homologados como integrales y que deben ser usados siempre con la mentonera cerrada tienen la letra P, de Protective. Mientras que los que pueden usarse como jet, añaden la J: P/J. Con esta indicación es posible circular incluso con la mentonera desmontada.