El Ejército de Tierra busca, por 315 millones, al sustituto del Santana Aníbal

El Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) ha puesto en marcha un concurso para determinar qué vehículos comprará el Ejército de Tierra para reemplazar a los Santana Aníbal, además de a los Nissan Patrol que aún son utilizados.

El propósito de esta licitación es renovar el parque móvil durante los cuatro próximo años, con la opción a una prórroga de otros dos, con la adquisición de 4.500 vehículos militar todoterreno tácticos (VMTT). El MALE pretende que estos sean pick-up con cabina simple o doble en diferentes congiguraciones: chasis, caja abierta, caja cerrada con techo rígido, cerrada con lona o caja taller. Estos últimos serían los más costosos.

Tras la publicación de los requisitos que deben cumplir esos nuevos vehículos y la asignación del gasto por parte del Consejo de Ministros se pone en marcha el plazo para que se presenten las ofertas.

Este concurso tiene un presupuesto de 217,6 millones de euros más impuestos, pero el valor estimado es de 315,7 millones. Esta cifra incluiría el presupuesto base sin IVA, unos 180 millones, más la prórroga, unos 101 millones sin impuesto; y una partida de 35 millones para las posibles modificaciones.

Con el volumen de vehículos previsto, el precio medio de cada uno alcanzaría los 70.222 euros, si bien éste sería el supuesto de mayor cuantía: abría versiones previstas desde 51.000 euros, por ejemplo, las de cabina simple y dos plazas sin caja trasera. Los de caja taller o multiuso podrían llegar a 75.000 euros.

El MALE asignará la adjudicación en función de su coste, características y apoyo logístico y garantía, pudiendo las empresas interesadas presentar sus propuestas antes de 1 de septiembre.

Recordemos que estos VMTT deben cumplir servicio también al Ejército del Aire y del Espacio, Armada y Guardia Civil; no serán utilizados en combate y sí para cubrir las necesidades de vida y funcionamiento en territorio nacional, así como en la proyección al extranjero.

El objetivo del Ejército es conseguir "una plataforma base, una gama de vehículos, que permitan obtener sinergias, consiguiendo así facilitar la logística y reducir los costes logísticos del material. Es, por ello, que es imprescindible que la comunalidad entre las diferentes versiones y variantes sea máxima, admitiéndose solamente aquellas variaciones que, debido a su distinto diseño, capacidades, dimensiones, etc, no puedan ser resueltas mediante elementos comunes". Así reza el pliego de prescripciones técnicas publicado por el MALE.

Este también aclara que la capacidad de carga útil debe ser de, al menos, 900 kilos con una masa máxima de 3.5 toneladas, el máximo que permite el carné B. También que estos VMTT deben tener tracción total con reductora y la condición que llevará a elegir los pick-up: "las plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un compartimento único" o que pueda arrastrar un remolque de, al menos, 3 toneladas. Su motor debe poder usar Diesel o, también, combustible F-34 (JP-8), esto es, carburante para reactores y tener una potencia no inferior a 136 CV.

Su velocidad máxima debe superar los 120 km/h y la autonomía con el depósito principal de no menos de 500 km yendo a 100 km/h. Asimismo "será capaz de superar pendientes del 60 por ciento. Será capaz de parar, detenerse y volver a arrancar en pendientes de al menos el 40 por ciento. Cuando remolque 1.500 kg, será capaz de superar pendientes del 30 por ciento", dice el pliego de Defensa.

En cuanto a sus posibilidades off-road, "sin el empleo de medios auxiliares de ventilación y escape, una corriente de agua de profundidad no inferior a 650 mm, en el caso de que para esta altura el agua pueda llegar a las aspas del ventilador del radiador tendrá un sistema de desconexión automática del mismo". El diámetro de giro no superará los 15 m y debe poder superar obstáculos verticales de 20 cm, aunque lo valorable por el Ejército son 30 cm, y zanjas cuyo ancho no supere los 40, aunque el propósito es que alcancen los 60 cm.

Asimismo, el futuro VMTT debe poder ser transportado como carga externa en un helicóptero Chinook HT-17 o dentro de un Airbus A400M, busques tipo LPD y LST o en ferrocarril o carretera, en este caso, usando un camión táctico pesado VEMPAR que fabrica Iveco.