Herrera, presidente de Kia: “Queremos ser generalistas, pero con tecnología premium”

Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia, compareció ante la prensa especializada para hacer su análisis en clave europea de 2022, un año en el que la UE ha sido el segundo mercado exterior más importante para Kia, tras el norteamericano al sumar 655.000 vehículos vendidos y con la esperanza de en 2023 alcanzar los 700.000 coches. De ellos, Kia espera que un tercio sean electrificados, entendidos como híbridos, híbridos enchufables y eléctricos -sin incluir los microhíbridos-.

No obstante, el automóvil presenta, según Herrera “retos que, en algunos casos, serán complicados”. Es el caso de los cuellos de botella que se pueden crear e la cadena de producción y se van a mantener más allá de los semiconductores, porque también afectan a la logística. Incluso con proveedores que no van a llegar a fabricar lo prometido a los precios acordados, por ejemplo, por los costes de energía.

En esta lista de desafíos para Herrera también figura la venta on line, una fórmula con la que las distribuidoras entran en competencia directa con sus concesionarios y que, en el caso de Kia, rechazan: “queremos vender a través de la red”, dice el directivo. O el paso de la propiedad al uso, con fórmulas como el renting que cuando los intereses que afectan a las compras son altos aportan una cuota mensual que si hay incertidumbre, aportan tranquilidad al incluir todos los gastos que deben afrontar los particulares.

Otro riesgo a afrontar será la conducción autónoma, que en este año se extenderá en su nivel 3, pero que choca con la normativa porque ésta va un paso por detrás e impide, por ejemplo, que los taxis autónomos entren en funcionamiento.

También describe el presidente del Kia Iberia como una dificultad el desarrollo de la electrificación. Así, por ejemplo y en España, ésta no alcanza el 10 por ciento del parque cuando en la media en la UE duplica esa cifra. Herrera insistió en que “la electrificación del parque no está vinculada a la renta per capita de un país, sino a la falta de medias fiscales”. En este sentido puso el ejemplo de Portugal. El presidente de Kia entiende que es necesario incentivar la compra de vehículos eléctricos en el país a través de medidas como que las ayudas a la compra de electrificados no tributen vía IRPF o que los usuarios las reciban en el momento de la compra y no tiempo después.

Estas medidas son las mismas que han solicitado distintas organizaciones y empresas del sector automovilístico español, como la ANFAC, si bien Herrera puso en duda que en un año con diversas convocatorias electorales en el país se vaya a atender algunas de estas peticiones.

Asimismo, criticó la dificultad de instalar puntos de recarga y apuntó que están siendo las iniciativas privadas las que están realizando esa red de recarga sin que exista una organización que coordine las mismas.

Para Herrera las nuevas regulaciones, como las de las Zonas de Bajas Emisiones, también presentan desafíos porque pueden ayudar o no a la electrificación en función de si se peatonaliza o no un área urbanas.

En cuanto a las amenazas también está la aparición de nuevos competidores, particularmente de origen chino. En su opinión, “no se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es al 100 por ciento leal", debido a que no hay reciprocidad en el tratamiento y puso como ejemplo que el grupo Hyundai, compuesto por esta marca, Kia y Genesis, que en este año vendieron en China 100.000 unidades cuando antes multiplicaban por seis esa cifra. Herrera apuntó a la necesidad de acuerdos o tratados que resuelvan las diferencias creadas por subvenciones estales de origen.

La base del crecimiento: Plan S

El directivo de Kia Iberia también puso sobre la mesa el Plan S que debe servir como base para asegurar el crecimiento de la marca. En este sentido, y junto a una mayor electrificación del producto se alinean las nuevas políticas de movilidad, la imagen más tecnológica de la marca o el aumento de la rentabilidad.

En cuanto a la electrificación, Herrera identificó a los híbridos enchufables y eléctricos como “necesarios para regular las emisiones de CO2”, mientras que apuntó la necesidad de incorporar el coche a las nuevas fórmulas de movilidad.

La continua evolución de Kia está llevando, por otro lado a que “queremos ser generalistas, pero ofreciendo una tecnología premium”. Y puso como ejemplo de ello al Kia EV6; mientras que la necesidad de rentabilidad se explica en que es la base para poder ofrecer futuras tecnologías: “tenemos trabajando a 15.000 ingenieros y están haciéndolo en campos muy diferentes porque no vamos a cerrarnos a nada”, explicó.

Para apoyar este Plan S se hace necesario el lanzamiento de nuevos productos eléctricos y aclaró que en 2017 Kia dispondrá ya de 14 modelos “en todos los segmentos”, realizados tanto sobre la plataforma E-GMP como otras no específicas. El propósito es que Kia, según Herrera, llegue a ser la marca número uno en movilidad eléctrica en el futuro, un camino que es posible a la vista de las ventas de cuatro millones de coches en el mundo en 2022 del grupo industrial o la posición el consorcio Hyundai como el tercer fabricante mundial por volumen.