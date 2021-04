Un Land Rover 'especial' en el funeral del Duque de Edimburgo

Land Rover tendrá un papel especial en el funeral del Duque de Edimburgo, ceremonia que tiene lugar hoy sábado. El cuerpo del príncipe Felipe será desplazado en un Land Rover diseñado por él mismo para su funeral, que se celebrará este sábado en Windsor y al que acudirán 30 invitados seleccionados por Isabel II, que estarán sujetos a las restricciones por la pandemia, según confirmó la casa real.

El automóvil que transportará el cuerpo del duque, un Land Rover adaptado por él mismo, se ha ido modificando a lo largo de casi dos décadas. El vehículo de estructura angular, modelo Defender TD5 130, fue retocado por última vez en 2019, cuando el esposo de Isabel II cumplió 98 años, aunque lo empezó a idear en 2003, cuando cumplió 82.

Él mismo solicitó que se cambiara el color original de la carrocería -el llamado verde Belize- por un verde bronce oscuro, el tono empleado por muchos todoterrenos militares. El consorte de la monarca diseñó la sección abierta en la que yacerá su ataúd y requirió bujes verdes, rejilla frontal negra y que no llevara matrícula.

No deja de ser sorprendente que el príncipe Felipe participara activamente del diseño de su propio vehículo funerario. Ni siquiera tratándose de alguien que no escondió su pasión por los automóviles. Le gustaba conducirlos y lo hizo casi hasta el final de sus días, a pesar de su avanzada edad, como quedó constado cuando en 2019 sufrió un aparatoso accidente de tráfico al volante de un Land Rover Freelander. Tenía entonces 97 años.

Si hay una marca de coches que va a quedar ligada a la memoria del Duque de Edimburgo esta es Land Rover. La firma inglesa es proveedora de la Casa Real británica desde 1953. Ese año entregó un Land Rover Serie 1 a la institución monárquica y desde entonces la alianza se ha mantenido viva de forma ininterrumpida con la cesión de diversos modelos de la compañía.

We are deeply saddened by the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Our thoughts are with Her Majesty The Queen & Royal Family.The Duke devoted his life to public service & made a significant contribution to UK manufacturing, engineering & design. pic.twitter.com/hodJK4S12c