My Ami Tonic, una nueva variante del cuadraciclo de Citroën

My Ami Tonic es una variante del Citroën Ami que se venderá en España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Turquía y Marruecos. Se caracteriza por la combinación de bloques de color amarillo limón y caqui junto a otros detalles como las flechas direccionales que le dan un toque más lúdico.

El Ami, que puede conducirse sin necesidad de tener el carné B, dispone de elementos ya conocidos de otras como los paragolpes o las dos barras de techo. También los tapacubos o el panel frontal negro bajo el parabrisas.

De serie tiene accesorios como el clip para el smartphone en su habitáculo, tres espacios de almacenamiento en el salpicadero, redes para las puertas, una de separación central, un gancho para bolsas, alfombrillas y el sistema que permite conectar un teléfono al Ami.

El color caqui aparece en los embellecedores del exterior y en los adhesivos de la zona inferior de las puertas, mientras que el amarillo está en los tiradores, el gancho situado en el lado del pasajero y que sirve para sujetar bolsas o los adhesivos de las puertas. También está en las flechas que indican, por ejemplo, como abrir las ventanillas o las que, en los pasos de rueda, permiten ver que las ruedas están bien alineadas. Con ese mismo espíritu aeronáutico hay tres flechas blancas de dirección en el interior del panel de la puerta que muestran como debe abrirse, lo mismo que hay una pegatina en las solapas de las ventanillas con las coordenadas del centro técnico de Stellantis en Vélizy (Francia). Otros dos adhesivos, un + en el tirador de la puerta del conductor y un – en el del acompañante simbolizando los polos de una batería subrayan el carácter eléctrico del Ami.

Con el lanzamiento del My Ami Tonic, que costará 8.990 euros, las versiones My Ami Khaki y My Ami Vive dejan de producirse.