The Originals Renault Services: la plataforma dedicada a los propietarios de un Renault

La nueva plataforma On Line "The Originals Renault Services" ofrece un servicio a los propietarios de vehículos Renault clásicos para ayudarles a conseguir distintos informes y certificados. "The Originals Renault Services" se suma a la oferta existente de "The Originals Museum" y "The Originals Store".

Uno de los servicios disponibles en esta nueva plataforma es la solicitud de justificantes y certificados (desde 75€) para vehículos clásicos. Los propietarios de un Renault o de un Alpine de más de 30 años pueden ahora beneficiarse de un servicio simplificado y rápido -en sólo 4 pasos- para solicitar estos documentos oficiales de la marca.