Porsche vuelve al Dakar con el 911

Porsche tendrá una edición limitada con la denominación 911 Dakar de su modelo más icónico y con la que evoca la victoria obtenida por la marca en el Rallye París-Dakar de 1984 precisamente con el Porsche 911. Este hecho resultó clave para que la firma de Stuttgart llevase la tracción total a este coupé.

La vinculación de esta versión, de la que se harán 2.500 unidades a un precio de 256.042 euros, con el dakariano es de tal calibre que, en recuerdo de ese coche que ganó la sexta edición de esta prueba en manos de René Metge y Dominique Lemoyne, habrá un paquete opcional con el nombre de Rallye Design que costará 29.729 euros y llevará el acabado en los tonos blanco y azul a la carrocería.

Esta es una combinación de colores nunca utilizada en Porsche. En cliente podrá elegir su propio número de carrera, comprendido entre el 1 y el 999. También tendrá franjas decorativas en rojo y dorado y el marcado Roughroads -caminos en mal estado- en las puertas en una tipografía y color que recuerda el patrocinio de Rothmans del coche ganador. Otros elementos diferenciadores de este paquete vienen de la mano de las llantas pintadas en blanco o la franja roja de las luces traseras. En el interior, también se aplican acabados específicos a los asientos y otros elementos del habitáculo, al igual que se montan cinturones de seguridad o detalles en color azul.

En todo caso, el atributo más característico del Porsche 911 Dakar es su altura libre al suelo que supera en 5 cm la de un 911 Carrera -12 cm- con suspensión deportiva y que, incluso, es posible sobreelevar 3 cm adicionales gracias a la suspensión de serie de esta versión. Además, esta posibilidad no sólo está diseñada para superar obstáculos a baja velocidad, sino que permite conducir con normalidad en situaciones complicadas: de hecho, es posible mantenerla hasta los 170 km/h. Rebasada esa velocidad, la suspensión vuelve automáticamente a su posición normal.

Unos neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus en dimensiones 245/45 ZR19 delante y 295/40 ZR20 atrás han sido diseñados especialmente para esta versión con una banda de rodadura de 9 mm de profundidad y flancos reforzados. Son de serie y sirven también para circular por asfalto, aunque existen variantes P Zero de verano e invierno en opción.

El motor es el seis cilindros biturbo de 3 litros con 480 CV que le permite al 911 Dakar acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 s y, por los neumáticos que utiliza esta versión, alcanzar una velocidad máxima limitada a 240 km/h. Se asocia a una caja de cambios de doble embrague de ocho marchas y, por supuesto, a la tracción total.

También como equipamiento estándar este Porsche dispone de eje trasero direccional y el PDCC que ajusta la resistencia a la torsión de las barras estabilizadoras para que, por ejemplo, un bache no afecte a ambas ruedas o reducir al máximo el movimiento de balanceo de la carrocería.

Otra de las cualidades distintivas del 911 Dakar es contar con dos nuevos modos de conducción seleccionables desde el volante: el Rallye, que permite aumentar el porcentaje de tracción que recibe el eje trasero; y el Offroad, que sube al máximo posible la carrocería y distribuye la tracción para afrontar desplazamientos por arena o terrenos complicados. También tiene la función Rallye Launch Control que, en superficies de poco agarre, permite un deslizamiento en las arrancadas de las ruedas de alrededor de un 30 por ciento para conseguir la mejor aceleración posible.

El alerón trasero hecho en fibra de carbono o la tapa del maletero, también en CFRP, así como las salidas de aire son herencia del 911 GT3, mientras que la apariencia todoterreno corre a cuenta de los enganches de remolque, los pasos de rueda ensanchados o las protecciones perimetrales de acero inoxidable. Las tomas de aire laterales también están protegidas por rejillas del mismo material.

De cara a aumentar su practicidad, en el techo el 911 Dakar tiene una toma de corriente que permite conectar los faros del portaequipajes. Este puede soportar hasta 42 kilos y, como complemento a él, se ofrece una tienda de campaña desplegable en el techo.

Este Porsche es estrictamente biplaza, en tanto que no tiene asientos traseros. Los delanteros son, de serie, deportivos. De cara a reducir el peso, no sólo prescinde de esas plazas posteriores, sino que también tiene cristales o una batería aligerada. Esto permite que la masa del 911 Dakar se quede en 1.605 de serie. Esto son apenas 10 kilos más que el 911 Carrera GTS PDK.