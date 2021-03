Principales motivos de las multas de tráfico en 2020: la velocidad aparece en dos de cada tres sanciones

Dicen que nos pasamos la vida corriendo...y en la carretera más. A pesar de que el número de desplazamientos se han reducido notablemente el último año debido a la pandemia (alrededor de un 25%), seguimos pecando de los mismos comportamientos inadecuados.

Apretamos el acelerador con demasiado facilidad, nos confiamos al volante y abusamos en demasía de la potencia de los coches modernos. Y la Guardia Civil no está dispuesta a pasarlo por alto. Así, durante el pasado año 2020, la DGT formuló en las carreteras españolas un total de 3.877.297 denuncias, un 17,25% menos respecto a 2019 (4.685.599), según un reciente informe elaborado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA).

Y dos de cada tres sanciones tuvieron que ver con la velocidad. Mejores fueron los datos respecto al abuso del alcohol y las drogas, que se redujo a la mitad.

En total fueron 2.430.056 denuncias impuestas por exceso de velocidad, liderando así el ranking de las sanciones, seguido por no haber pasado la ITV (434.479); conducir utilizando el móvil (96.181); conducir sin carnet (94.457) y no utilizar el cinturón de seguridad (94.417).

Además de las infracciones por exceso de velocidad captadas por radares móviles sin detención, también aumentaron de forma significativa la conducción negligente; la no utilización del casco y las infracciones por no identificar al conductor.

Andalucía, la que más denuncias recibe

Por comunidades autónomas, es en Andalucía es donde más denuncias se formularon (858.631 denuncias), si bien fue en Madrid donde se detectó el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (143 denuncias por kilómetro), y en La Rioja, en función de su parque de vehículos (0,21 denuncias por vehículo).

Llama la atención que en Andalucía baja el porcentaje de denuncias por la mayoría de conductas (exceso de velocidad, no pasar la ITV, conducir sin permiso, no usar el cinturón...), pero aumenta en tres aspectos principalmente respecto a otras Comunidades Autónomas: Usar el teléfono móvil, no identificar al conductor y tener irregularidades en el permiso del vehículo.

Por el contrario, en Ceuta y Melilla fue donde se contabilizaron menos denuncias, tanto en números absolutos (8.372 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,06 denuncias por vehículo). Castilla y León y Extremadura fueron las comunidades con menos denuncias por kilómetro de carretera (11 denuncias/km).