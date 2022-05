Renault presenta su proyecto al PERTE VEC

Son medio centenar de socios, liderados por Renault, quienes han presentado un proyecto de cara a conseguir fondos de la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). Tiene como objetivo en poner a España a la cabeza de la movilidad sostenible en Europa.

Este proyecto arranca a partir de la presentación de la solicitud al Ministerio de Industria y se dará por finalizado el 30 de junio de 2025.

Aglutina 31 iniciativas en torno a tres ejes: descarbonización, conectividad y servicios de movilidad. En el primero, se incluyen las iniciativas relacionadas con el uso del hidrógeno, combustibles neutros en carbono, baterías y materiales ligeros; en cuanto a las de conectividad giran en torno a la digitalización, ciberseguridad, desarrollo de plataformas electrónicas de vehículos o la propia conectividad de ellos, entre los que está la iniciativa ARTUS que presenta infraestructuras para vehículos autónomos. En el eje de movilidad se desarrollarán tecnologías de cara a dotar a los vehículos de nuevas funcionalidades.

La agrupación cuenta con empresas que cubren todos los ámbitos del futuro ecosistema industrial con compañías tecnológicas, de energías limpias, economía circular, inteligencia artificial, ciberseguridad, servicios, fabricación de vehículos, componentes y baterías. También forman parte de ella universidades y centros tecnológicos públicos.

Un total del 70 por ciento de sus integrantes son PYMES y las empresas participantes en este proyecto se encuentran en una decena de comunidades autónomas, entre las que figura Andalucía. También están en Castilla y León, País Vasco, Madrid, Galicia, Valencia, Castilla La Mancha, Cataluña y Aragón.

En palabras de José Vicente de los Mozos, director industrial mundial de Renault Group y presidente de Renault España, “se trata de un proyecto muy completo, pues aglutina todo el conocimiento para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado de forma sostenible y cibersegura, afianza la I+D+i en España y facilita el desarrollo de entornos vinculados al vehículo eléctrico, autónomo y conectado, lo que prepara a España para convertirse en líder de la movilidad sostenible”.

Esta es la lista de los socios de Renault España en este proyecto: 5G Communications for future industry verticals, Advanced services in mobility, Altim tecnologias de informacion, Aranow altero recycling machinery, Gestamp autotech engineering Spain,Yupcharge, Genia bioenergy- bionergia gas renovable, Cegasa energía, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Dimsport Spain, Elto iberia, Estudios GLS, Eurocybar, Factual consulting, Ferimet, Meep, Fundación para la promoción, investigación y desarrollo tecnológico de la industria de automoción de Galicia, Gantabi, Grupo Antolín, Iberdrola clientes, Idiada automotive technology, Ingeniería de aplicaciones, Centro Zaragoza, Intelligent information technologies, Kaps management group, Kolokium blockchain technologies, Lortek, Microelectrónica Maser, Multiverse computing, Nemi mobility solutions, Nommon solutions and technologies, Nuuk mobility solutions, Optare solutions; Parkunload, Piperlab, Walter pack group, Reydesa recycling, Semantic systems, Sigma technologies, Smart mobility solutions, Ttechnica electronics Barcelona, Tecnivial, Tecnicas predictivas e instrumentación, Cellnex Telecom, Universidad Carlos III de Madrid y Zlai.