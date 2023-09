Ssangyong Torres, con aspecto o alguna cualidad de TT y tacto de SUV

El Ssangyong Torres ya está a la venta. Para este SUV de tamaño medio y emparentado técnicamente con el Korando hasta el punto de estar homologado como una versión de éste -sí, por mucho que su aspecto en nada les aproxime- habrá un sistema de propulsión eléctrico que llegará en primer semestre del año que viene con algunos cambios de aspecto y, contrariamente a lo que inicialmente se preveía, también un motor de gasolina con diferentes combinaciones de transmisión y tracción.

En relación al eléctrico, el primer Ssangyong que ya se lanzará a principios del año que viene comercialmente con la nueva marca KGM -KG Group adquirió en 2022 a este fabricante coreano de automóviles, el más antiguo-, aún no se han ofrecido especificaciones, aunque no debería diferir mucho de las del Korando E-Motion.

Las versiones térmicas son las primeras que se ponen a la venta. Lo hacen con un precio -el único que era conocido hasta ahora- de 31.000 euros antes de cualquier descuento en el caso de que se seleccione el 1.5 de gasolina de 163 CV y 280 Nm con cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Esta configuración mecánica se asociará al nivel de equipamiento Trend, así como con el siguiente escalón, el Life. No obstante, con éste ya es posible elegir, como opción a la caja manual, una automática con el mismo número de relaciones. Los precios de Torres quedan, en este caso, en 33.500 y 36.000 euros, según el cambio del que dispongan.

En cuanto al tercer nivel de equipamiento, el Adventure, exclusivamente contempla el motor 1.5 combinado con la transmisión automática y, en específicamente para este acabado, la tracción total conectable automáticamente. Cuesta 40.500 euros.

Este último es el Ssangyong Torres que hemos tenido la oportunidad de conducir y, apuntemos, amplitud al margen de la que ya habíamos dado cuenta en la anterior toma de contacto estática, que nos ha sorprendido encontrarnos con una notable calidad de rodadura.

El aspecto de cierta rudeza de su exterior para tratarse de un SUV -casi se asemeja más a los todoterreno más camperos- no se corresponde con su carácter en vías rápidas, que son las que durante los más de los kilómetros de nuestro trayecto hemos utilizado. Aquí es un coche silencioso, sin los ruidos aerodinámicos que esperábamos circulando a velocidades legales o levemente por encima de ellas, por ejemplo, a la vista de los puntos de anclaje del capó o las barras longitudinales del techo; con una suspensión correcta en términos de confort y unas ayudas a la conducción que funcionan adecuadamente. En este capítulo merece la pena mencionar la amplitud del rango de distancias respecto al vehículo que nos precede que admite variar el control de velocidad de crucero adaptativo.

Aunque emparentado con el Korando, su aspecto difiere no sólo exteriormente sino también de puertas adentro. Si por fuera hay a quien el frontal le recuerda a los Cherokee de Jeep, el pilar trasero a los FJ de Toyota, aquí de apariencia metálica; o el perfil de la zona trasera a los Range Rover -con ese portón con una pieza que recuerda al protector de las ruedas de repuesto en TT como los Mitsubishi Montero- en un conjunto impactante desde el punto de vista estético; el interior tiene un diseño que incluso es distinto al de otros Ssangyong.

Así, llama la atención la utilización de diferentes colores -caqui o marrón en los Adventure-, para las tapicerías de símil cuero de los asientos o la presencia en el salpicadero una inserción de un símil de madera y tres pantallas, aunque la central del sistema multimedia sea algo pequeña -tiene 9"- y disponga de un amplio marco para lo que ahora se estila.

Hay otra para la instrumentación, ésta de 12,5"; y una tercera, en la zona baja de la consola central, de 8". Esta, como la superior, también es táctil y, si bien su función principal es la del control de la climatización, también alberga la posibilidad de controlar los modos de conducción o activar, en las variantes de cuatro ruedas motrices, el bloqueo de diferencial central que se mantiene hasta los 90 km/h. Este provoca que el reparto de empuje entre los dos ejes sea del 50 por ciento ya que, si no está activo, el embrague central determina una tracción variable entre ellos en función de la adherencia de que se disponga.

Durante unos kilómetros tuvimos la oportunidad de circular por unas pistas de tierra con una significativa presencia de barro en algunas zonas -esa zona de Toledo había sido muy afectada por una DANA días atrás- muy ningún tipo de problema aún cuando los neumáticos de que disponíamos eran específicamente de asfalto: unos Hankook Ventus 2 ASX en dimensiones 245/45 R20. Asimismo, a moverse fuera de las carreteras ayuda una altura libre al suelo generosa: 20 cm.

En relación a los controles del Torres, apreciamos un buen tacto de freno, una dirección con una zona central levemente errática y un cambio automático, que es de origen Aisin, perceptiblemente mejorable en cuanto a su rapidez de respuesta, especialmente a variaciones de aceleración o el manejo de las levas en el volante.

El motor de gasolina, por su parte, cumple pero no refulge: a menudo necesita que el cambio acuda en su ayuda si necesitamos ganar velocidad deprisa. De modo que aunque la masa superior a las 1,6 toneladas no sea muy elevada hablamos de una prestación razonable, pero no brillante. Ssangyong homologa, por otro lado, este Torres para arrastrar remolques con freno de hasta 1.500 kilos y sin él de la mitad en el caso de la versión básica y 500 en el resto.

El consumo medio reflejado por nuestro ordenador al término del trayecto fue de 11 l/100 km, un par de litros por encima del homologado para la configuración de esta versión automática y 4x4. No obstante, la manual y 4x2 básica, y conforme a la norma WLTP, tiene un gasto combinado de 7,9 l/100 km.

Para quien el coste por kilómetro o la necesidad de tener una etiqueta Eco sean cruciales, para cualquiera de estos Torres térmicos es posible elegir un kit de transformación para el uso de GLP que Ssangyong ofrece, manteniendo la garantía oficial, por 2.750 euros.

Tres niveles de equipamiento

El acabado básico Trend incorpora en los Torres el climatizador bizonal, control de velocidad de crucero, sensores de aparcamiento, cámara de visión trasera, tapicería textil, retrovisores y elevalunas eléctricas, cristales tintados, asistencia a la frenada, de frenado para evitar colisiones múltiples, control de descenso y arranque en pendiente o sistema de salida segura del vehículo, entre otros elementos. También las llantas de 17".

Por 2.500 euros, en el Life se añaden el el acceso y arranque sin llave, la tapicería símil de cuero en los asientos que, en el caso de los delanteros están calefactados, como el volante; dos puertos USB en las plazas traseras, bloqueo electrónico de la dirección, faros antiniebla, control de vehículos en el ángulo muerto, sistema de alerta de tráfico trasero y doble piso en el maletero, con 136 litros bajo los 465 que encontramos bajo la toldilla ocultaequipajes. En el caso del cambio automático, asimismo se suman el cargador inalámbrico de móviles y el control de velocidad de crucero ya con radar. Todos los Life tienen llantas de 18".

En cuanto al Adventure suma a los Life el portón motorizado, los asientos delanteros con regulaciones eléctricas y ventilados, así como los laterales traseros calefactados, la iluminación ambiental, una rueda de repuesto de emergencia y el airbag de rodilla para el conductor. Las llantas son, en este caso, de 20".